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30.07.2020 19:33
Рубрика: Власть

Зверево осчастливят

На Дону появилась советница мэра по благополучию
Текст: Александр Гавриленко (Ростовская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8222)
Глава администрации Зверево ввел новую должность "советник по целостному развитию благополучия и счастья" жителей города. Как говорится в документе, работать он будет на общественных началах.

- Зверево - небольшой шахтерский моногород, который в 1990-е годы пережил очень непростые времена и сейчас только-только выбирается из кризиса. Жители в основном пассивны и не хотят участвовать ни в каких инициативах, - рассказывает вновь испеченный советник Марина Демченко. - Поэтому мэрия решила направить энергию людей в позитивное русло. Создали общественный совет. Пригласили в него горожан, которым интересно чем-то заниматься. И люди откликнулись на призыв "сделать Зверево счастливым".

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Вместо субботника тут теперь организуют пикник, на котором можно весело провести время, а между делом - высадить цветы в клумбах. Кружкам поэтов и художников предоставили помещения для встреч. Творческие люди постепенно потянулись друг к другу. Уличным музыкантам нашли подходящие места в центре, где уличная музыка более уместна. Спортсмены устраивают коллективные тренировки, занимаются гимнастикой и йогой...

- У нас много задумок, - заявляет советник мэра по счастью Марина. - Уверена, что через год Зверево будет не узнать.

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