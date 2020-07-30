Росстат опроверг высокую смертность в стране от COVID-19

Смертность в России в мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилась на шесть процентов. Об этом на "Деловом завтраке" в крымской редакции "РГ" сообщил заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Комментируя вопрос журналистов о распространении в соцсетях информации о том, что коронавирус значительно повлиял на смертность в России, а государство скрывает эти данные, Павел Смелов отметил, что это не соответствует действительности.

- Статистика вся есть, мы ее публикуем ежемесячно, правда, сейчас с небольшой задержкой, это связано со сбоем сбора данных, не все люди вовремя доходят до ЗАГСа, чтобы зарегистрировать факт смерти, в каких-то регионах более жесткий карантин, - отметил Павел Смелов.

Он рассказал, что в специальной таблице учета смертности есть четыре колонкию Так ведется статистика тех, у кого новая коронавирусная инфекция стала причиной смерти, или человек с таким диагнозом умер от сопутствующих заболеваний.

Данные по одному и тому же человеку не могут попасть сразу в две колонки, после уточнения диагноза и заключения патологоанатома, их либо оставляют, либо переносят в другую графу.

Специалисты Росстата также обратили внимание на то, что в некоторых европейских странах всех умерших во время пандемии считали, как погибших от COVID-19. Поскольку там не проводят обязательное вскрытие, как в РФ. Теперь в Испании и Италии перестали публиковать данные о смертности и решили пересмотреть всю статистику.

Павел Смелов отметил, что в стране в апреле, мае и июне было зафиксировано незначительное превышение смертности.

- Но я бы не сказал, что это фатально. У нас в год умирает порядка 1,5 миллиона человек. Это естественный процесс, - сказал Смелов.

В Крыму зарегистрировано 1176 случаев новой коронавирусной инфекции. За весь период выздоровели 888 человек.