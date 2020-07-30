Ученые Севастополя установили "умные" датчики в водохранилище

Ученые Севастопольского государственного университета установили в Чернореченском водохранилище буи, которые круглосуточно передают информацию об уровне воды. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

- Устройство позволяет измерять расстояние от поверхности воды до дна, - рассказал директор Института радиоэлектроники и информационной безопасности СевГУ Юрий Гимпилевич. - Если замерять глубину в нескольких точках, то, зная рельеф дна, можно с высокой точностью рассчитать объем оставшейся воды.

По его словам, ранее эта задача решалась с помощью мерных реек. Показания вручную снимали сотрудники с лодок. У полученных данных была высокая погрешность.

Данные с буя передаются по GSM-связи на мобильные устройства или компьютер и накапливаются на цифровой платформе СевГУ. Результаты мониторинга доступны сотрудникам водоканала и других служб города.

- Мы создали программное обеспечение, которое позволяет на экране монитора выводить информацию с множества буев. Уже сейчас имеется возможность доступа к этим данным по паролю через интернет, - говорит Гимпилевич.

Работа выполнена на средства гранта, выделенного Российским фондом фундаментальных исследований и правительством Севастополя. В сентябре будут подведены итоги.

В дальнейшем разработчики планируют "научить" систему передавать сигнал тревоги, если в водохранилище произойдет катастрофический рост уровня воды. Такие буи можно применять и в море. Например, передавать информацию о температуре, шторме и качестве воды с пляжей Севастополя.