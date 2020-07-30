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30.07.2020 11:24
Рубрика: Общество

В Крыму рассказали об особенностях Всероссийской переписи в 2021 году

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

В Крыму во время проведения всероссийской переписи будет задействовано более шести тысяч переписчиков: в РК - 4,7 тысячи человек, в Севастополе - 1,2 тысячи человек. Об этом на "Деловом завтраке" в крымской редакции "РГ" сообщила руководитель Крымстата Ольга Балдина.

Сроки проведения Всероссийской переписи населения изменены из-за COVID-19

В апреле 2021 года пройдет первая в истории России цифровая перепись населения. Ее особенность в том, что переписчики вместо бумажных носителей будут заносить информацию в планшет. Также каждый сможет самостоятельно заполнить анкету на портале "Госуслуг". Также из новшеств - блок вопросов о месте нахождения работы человека, это позволит оценить миграционные процессы в стране.

По данным заместителя руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павла Смелова, в бюджете на проведение переписи населения предусмотрен 31 миллиард рублей.

- Наша перепись одна из самых дешевых в мире, - отметил Смелов.

Эти средства необходимы на покупку планшетов и оплаты труда наемного персонала (около 14 миллиардов рублей). Всего в переписи будет задействовано 360 тысяч человек.

В Росстате также напомнили, что информация о структуре населения по состоянию в браке поможет органам социальной защиты оценить количество неполных семей, одиноких матерей с детьми для последующей их поддержки и помощи. А информация о жилищных условиях - понять о необходимости строительства новых инженерных сетей.

Напомним, в Крыму перепись населения проходила после воссоединения полуострова с Россией, в 2014 году.

В регионах Общество Соцсфера Демография Общество Соцсфера Миграция Филиалы РГ Крым Правительство Минэкономразвития Росстат ЮФО Республика Крым Всероссийская перепись населения 2021 года

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