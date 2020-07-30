В Ростовской области арестовали замминистра здравоохранения

Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский заключен под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону. Отмечается, в частности, что суд изменил меру пресечения и санкционировал арест чиновника.

"Беседовскому изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу сроком на два месяца, до 26 сентября 2020 года", - цитирует агентство своего собеседника.

Сейчас замминистра является подозреваемым по делу о пособничестве в мошенничестве. О других подробностей дела представитель суда рассказывать не стал.

Чиновника задержали в 2019 году по подозрению в превышении должностных полномочий. Сначала он попал под стражу, но позднее суд освободил его под подписку о невыезде.