Новости

В Кремле прокомментировали задержание граждан России в Беларуси 14:35
В Миассе от COVID-19 скончалась сотрудница скорой помощи 14:22
Песков посоветовал российским СМИ не зависеть от западных платформ 14:22
Росстат опроверг высокую смертность в стране от COVID-19 14:15
Большинство россиян не планирует в этом году отправлять детей в лагерь 14:14
Генпрокурор потребовал добиваться реального восстановления прав россиян 14:06
В Подмосковье упростили регистрацию на дачах 13:51
Прокуроры добились выплат медикам на 1,5 млрд рублей 13:51
Глава Совета муфтиев России поздравил с праздником Курбан-байрам 13:49
Названа дата премьеры фильма по роману Пелевина с участием Oxxxymiron 13:48
В Ростовской области арестовали замминистра здравоохранения 13:48
Дальний Восток прикрывает уникальная система ПВО С-400 13:46
Пострадавшим от наводнения в Рузе выплатили 30 миллионов рублей 13:37
В Петербурге органы опеки изъяли ребенка погибшего рэпера Картрайта 13:36
Умер рэпер Malik B, основатель культовой группы The Roots 13:33
Подозреваемым в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии предъявили обвинение 13:30
Генпрокуратура: Число фейков в Сети значительно выросло за время пандемии 13:29
В Москве и Подмосковье выросли цены на квартиры в новостройках 13:28
Президенты России и Кипра обсудили экономику и Восточное Средиземноморье 13:16
В СК появится подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии 12:55
Видео: В Кольцово пьяный пассажир ударил полицейского 12:55
Создатели "Сопрано", "Казино" и "Ирландца" снимут сериал про мафию 12:54
Исследование: РФ входит в число стран с самой низкой стоимостью интернета 12:52
Ученые разгадали тайну происхождения Стоунхенджа 12:43
Видео: танки отстрелялись управляемыми ракетами в Ленобласти 12:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
30.07.2020 13:48
Рубрика: Происшествия

В Ростовской области арестовали замминистра здравоохранения

Текст: Руслан Мельников

Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский заключен под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону. Отмечается, в частности, что суд изменил меру пресечения и санкционировал арест чиновника.

Экс-руководитель НИИ точных приборов отправлен под домашний арест

"Беседовскому изменена мера пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу сроком на два месяца, до 26 сентября 2020 года", - цитирует агентство своего собеседника.

Сейчас замминистра является подозреваемым по делу о пособничестве в мошенничестве. О других подробностей дела представитель суда рассказывать не стал.

Чиновника задержали в 2019 году по подозрению в превышении должностных полномочий. Сначала он попал под стражу, но позднее суд освободил его под подписку о невыезде.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Песков посоветовал российским СМИ не зависеть от западных платформ
Курс евро на Московской бирже превысил 86 рублей, доллара - 73 рубля
Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 млн человек
Профсоюзы предложили увеличить пособие по безработице
Ученые выяснили продолжительность жизни коронавируса в воде
Видео: В Москве угнали автомобиль каршеринговой компании
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов