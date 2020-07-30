В Ростовской области продавали метиловый спирт под видом водки

В Новочеркасске задержана группа людей, которая, по данным следствия, незаконно торговала контрафактным алкоголем. Более того, проверка показала, что под видом водки они продавали спиртосодержащую жидкость, которая содержит метиловый спирт. Его концентрация была настолько высокой, что представляла опасность для жизни и здоровья покупателей.

Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, торговля ядом была организована с начала года. Следователи организовали более 10 одновременных обысков по местам жительства подозреваемых и их возможных сообщников, а также в торговых точках. В результате удалось изъять свыше 500 литров спиртосодержащей жидкости. Часть яда хранилась в "оптовых" тарах, но много было разлито в бутылки из-под водки известных торговых марок. Также следователи изъяли пустую тару, специальный аппарат для розлива и "черную бухгалтерию", которая подтверждает версию следователей.

Возбуждено уголовное дело, мужчин обвиняют в хранении и сбыте фальсифицированной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Если их вина подтвердится и при этом будут установлены потерпевшие, нарушителям могут грозить не только крупные штрафы, но и серьезные тюремные сроки.