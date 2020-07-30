В Севастополе моряка ЧФ задержали за шпионаж в пользу Украины

В Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, который передавал секретные сведения украинской разведке.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Согласно информации ФСБ, военнослужащий собирал и передавал в главное управление разведки министерства обороны Украины сведения, составляющие государственную тайну.

В ФСБ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена". Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.