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30.07.2020 10:02
Рубрика: Происшествия

В Севастополе моряка ЧФ задержали за шпионаж в пользу Украины

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

В Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, который передавал секретные сведения украинской разведке.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

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Согласно информации ФСБ, военнослужащий собирал и передавал в главное управление разведки министерства обороны Украины сведения, составляющие государственную тайну.

В ФСБ возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена". Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь Отношения России и Украины РГ-Видео

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