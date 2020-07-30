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30.07.2020 15:04
Рубрика: Происшествия

В Сочи на границе задержан грузовик с нелегальными iPhone

Текст: Ирина Белова

В Сочи таможенники предотвратили вывоз из страны незадекларированных мобильных телефонов, задержав грузовик с партией нелегальных iPhone. Об этом сообщили в пресс-службе сочинской таможни.

На таможенном посту МАПП Адлер таможенники и пограничники остановили автомобиль Daimler-Benz, следовавший из России в Абхазию. Согласно товарно-сопроводительным документам, в грузовике перевозились более пяти тонн продуктов питания. В результате там обнаружили 22 коробки с 32 мобильными телефонами iPhone 5, 6 и 7, а также коробку с десятью лицевыми панелями для них. Партия товара оказалась незадекларированной.

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Перевозчик груза, гражданин Абхазии, объяснил, что незаконный товар ему не принадлежит, посылку с телефонами его попросил передать своим родственникам знакомый.

Возбуждено дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров с их конфискацией или без нее.

Кроме того, мужчина не предоставил документы, подтверждающие законность использования товарного знака. Сочинская таможня направила запрос представителю правообладателя с целью получения информации о возможном нарушении прав владельца.

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