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30.07.2020 12:36
Рубрика: Происшествия

В Сочи задержали издевавшегося над обезьяной фотографа

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Сочинские полицейские пресекли незаконную предпринимательскую деятельность с использованием животного. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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В интернете появился видеоролик, содержавший признаки жестокого обращения с животным. Место действия - Курортный городок Адлерского района Сочи. На кадрах видно, как мужчина буквально издевается над маленькой обезьяной.

"Мало того, что он таскал ее за голову и болтал ею, как мягкой игрушкой, так еще и был в неадекватном состоянии, то ли под наркотиками, то ли пьяный, - написала подписчица в соцсети. - Когда уже прекратится это издевательство над бедными животными!"

Кстати, ролик уже удалили из Сети со следующей формулировкой: "Это видео может содержать сцены насилия или тяжелый для восприятия контент". Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 43-летний приезжий из соседней республики. Его задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что мужчина, не имея специального разрешения на осуществление предпринимательской деятельности, предлагал отдыхающим на пляже платные фотоуслуги с обезьяной, которую арендовал у своего знакомого. В отношении злоумышленника полицейские составили административные протоколы по статьям 14.1 и 19.1 КоАП РФ. Ему грозит штраф. Материалы направили в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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