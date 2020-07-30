Владимирскому собору в Херсонесе провели вибродиагностику

Специалисты провели обследование конструктивных элементов здания Владимирского собора в Херсонесе при подготовке к реставрации храма. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе фонда "Моя история".

- Завершен первый этап оценки состояния собора, который включает более 50 аспектов, в том проведение вибродиагностики здания - глубинного анализа состояния несущих конструкций. Процедура выполнена впервые с момента постройки храма, - рассказал в пресс-службе.

Отмечается, что это редкая процедура, в России ее выполняют лишь несколько компаний. Оборудование для вибродиагностики производится в нашей стране.

- Предварительные результаты исследования говорят о том, что состояние сооружения соответствует его возрасту и климатическим условиям, - рассказали в фонде.

В сентябре специалисты повторно проведут диагностику, сравнят результаты и определят, какие элементы нуждаются в укреплении и реставрации. После этого будет подготовлено заключение со списком необходимых работ.

Эти данные станут основой проекта реставрации Владимирского собора. В храме планируется обновить инженерные сети и провести систему вентиляции. В зависимости от результатов диагностики, могут быть укреплены несущие конструкции, восстановлены детали интерьера, конструктивные и декоративные элементы.

Сообщается, что реставрация Владимирского собора, построенного по проекту архитектора Давида Гримма в 1891 году, станет частью масштабного проекта благоустройства территории и реставрации памятников музея-заповедника "Херсонес Таврический", который фонд реализует с 2017 года. Ранее была создана цифровая модель Владимирского собора, которую задействуют при разработке проекта.