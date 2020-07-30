Число вылечившихся от COVID-19 южноуральцев вдвое выше, чем заболевших

В Челябинской области поставлен своеобразный рекорд в борьбе с пандемией коронавируса. За прошедшие сутки выписаны из больниц 257 пациентов, перенесших инфекцию. Опасный диагноз поставлен 125 южноуральцам, сообщили в четверг в региональном минздраве.

- Всего на утро 30 июля в регионе подтверждены 11 673 случая COVID-19 - плюс 125 ко вчерашнему дню, - сообщили в пресс-службе минздрава. - 257 человек выписаны из больниц. Таким образом, с начала пандемии COVID-19 переболели 7756 пациентов. 3626 - еще проходят лечение. 249 человек - погибли.

За последние сутки от коронавируса в регионе скончались трое мужчин и одна женщина. Для троих пациентов COVID-19 стал сопутствующим заболеванием. Они страдали от сахарного диабета и хронических сердечных заболеваний.