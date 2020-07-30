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30.07.2020 08:51

Мотор не прочихался

Несетевые АЗС на Урале чаще нарушают техрегламент
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 167(8221)
Средний Урал продолжает оставаться в зоне риска по качеству автомобильного топлива: количество выявляемых на АЗС нарушений здесь составляет почти 30 процентов от количества проверок.

В частности, в прошлом году УМТУ Росстандарта провело 16 проверок на небольших частных автозаправках, установив девять нарушений. В 80 процентах случаев массовая доля серы превышала норму более чем в 50 раз, что сокращает срок службы моторного масла и увеличивает вредные выбросы, рассказала начальник отдела госнадзора по Свердловской области Алсу Саитгареева. Еще треть замечаний - несоответствие температуры вспышки. На третьем месте - занижение де-факто октанового числа, что чревато выходом двигателя из строя.

Также предприниматели часто не могли предоставить паспорта качества на нефтепродукты либо марки бензина, которые они реализуют, не совпадали с указанными в документах. Не гнушаются и продавать зимнее дизтопливо вместо летнего, не выбивают в кассовых чеках информацию об экологическом классе и марке бензина.

Фото: iStock
На ростовской АЗС клиентов заправили водой вместо бензина

В первом полугодии 2020-го количество проверок по объективным причинам сократилось, а вот число недочетов - нет.

- Основные причины - недостаточный входной контроль качества нефтепродуктов на небольших заправках, которые принадлежат ИП, грязные резервуары. У сетевых АЗС своя служба качества, свои нефтебазы и автоцистерны, поэтому там такие недочеты встречаются реже, - подчеркивает Алсу Саитгареева.

Тесно связана с проблемой качества бензина проблема недолива. Все АЗС проверяют "на хитрость" по определенному графику, а также по обращениям потребителей. В частности, с начала 2020 года жители Свердловской области пожаловались на недолив пять раз, подтвердился один факт. Проблема в том, что автозаправщиков нужно ловить за руку прямо на месте - с помощью показаний топливно-раздаточной колонки, образцового мерника и кассового чека. Когда инспекторы приходят с проверкой спустя время, они могут установить только факт использования неповеренных счетчиков.

- С 1 июня 2019-го вступил в силу новый ГОСТ по автозаправочным комплексам, который направлен на защиту потребителей. Если водитель подозревает недолив, он вправе требовать образцовый мерник, все АЗС обязаны иметь такое оборудование, - подчеркивает руководитель УМТУ Росстандарта Светлана Михеева.

В целом по стране, по ее словам, ситуация с качеством автомобильного топлива улучшается. Дисциплинируют бизнес оборотные штрафы (один процент от выручки), хотя они и не являются самоцелью. К примеру, в прошлом году на свердловских предпринимателей были наложены административные санкции на 3,5 миллиона рублей.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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