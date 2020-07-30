Новости

Еще 1471 пациент вылечился от коронавируса в Москве 09:08
Часть детских выплат россияне потратили на погашение микрозаймов 09:05
В Подмосковье служебная собака обнаружила более килограмма героина 08:46
Кадетские классы появятся еще в 23 московских школах 08:31
Налоговые декларации с ошибками признают недействительными 08:30
В Приморье за 10 дней коронавирус выявлен у тысячи человек 08:09
Специалисты составили рейтинг беспроводных наушников 08:00
Постпред РФ в Вене прокомментировал вывод американских войск из ФРГ 07:57
Ученые: Новый штамм коронавируса возник в Европе и появился в США 07:50
Профсоюзы предложили увеличить пособие по безработице 07:47
Врач назвал самые первые признаки онкологии 07:38
На виртуальные прогулки по Магадану отправились восемь тысяч человек 07:32
Бразилия первого августа откроет границы для туристов 07:30
В Европе призвали ответить на санкции США против "Северного потока-2" 07:18
В США разгорелся конфликт между властями и технологическими гигантами 07:06
Российский посол прокомментировал заявление по созданию базы в Ливии 07:00
Volkswagen тестирует кроссовер, который будет выпускать в России 06:00
Один человек погиб при взрыве в японской префектуре Фукусима 05:54
На Камчатке расчеты С-400 отразили нападение "диверсантов" 05:40
Появились фотографии новой формы "Спартака" и "Зенита" 05:28
В Хабаровском крае утонули 12-летний мальчик и его отец 05:25
На Чукотке площадь лесных пожаров увеличилась на девять тысяч гектаров 05:11
Аргентинских журналистов восхитил российский танк 04:34
Трамп назвал причину вывода американских войск из Германии 04:31
На Камчатке водитель намеренно сбил полицейских 04:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
30.07.2020 08:49

На премьеру пристегните ремни

Первый автокинотеатр Екатеринбурга за неделю посетило более 2500 человек
Текст: Анна Шиллер (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 167(8221)
Ограничения понемногу снимают: выбраться на пикник или летнюю веранду уже можно, а поесть попкорн за просмотром очередной кинопремьеры - еще нет. Фильмы на ноутбуке и даже в обустроенном домашнем кинотеатре порядком наскучили, но креативщики и здесь нашли решение. 17 июля в Екатеринбурге заработал первый автомобильный кинотеатр, его организовала сеть ресторанов быстрого питания: зрители смотрели кино прямо из машин на одной из ее парковок.

Изначально, по словам организаторов, все задумывалось как некоммерческий проект: они просто хотели вернуть своим клиентам атрибуты привычной жизни. Но услуга оказалась очень востребованной: кино под открытым небом крутили по вечерам полторы недели и на всех показах был аншлаг - 75-80 машин, то есть около 200 зрителей. Чтобы попасть в "кинозал", зрители оформляли заказ в ресторане. Его стоимость равнялась двум билетам в обычном кинотеатре и не зависела от числа пассажиров.

- На сеансы приезжали из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Режа. Все гости уважительно относились друг к другу и были внимательны к правилам кинотеатра, среди которых - соблюдение социальной дистанции: между машинами сохранялось расстояние в 1,5 метра. Недовольных почти не было, люди благодарили за фильмы, которые предоставили наши друзья из мультимедийного сервиса, - рассказывает замдиректора по коммуникациям сети ресторанов быстрого питания Павел Коновалов.

Фото: iStock
Россияне в 1,5 раза чаще стали пользоваться услугами онлайн-кинотеатров

Зрителям также выдавали средства индивидуальной защиты. Всего за неделю автокинотеатр посетило свыше 2,5 тысячи человек. О продолжении проекта создатели пока не говорят, но вслед за ними и другие компании начали открывать точки для кинолюбителей. В прошлую пятницу сеансы запустили на парковке международного выставочного центра вместимостью до ста машин. Там зрители просто платят за билет - один на автомобиль.

- В автокинотеатре чувствуешь себя героиней американского фильма, ведь такой формат зародился в США. Мне понравилась организация: машины помогли припарковать, все было видно, а радиоприемник, который зрителям выдавали для подключения к магнитоле, не давал сбоев. Автокинотеатры будут востребованы, потому что многим хочется выйти из дома и сходить на премьеру фильма, - делится посетительница Елена Коршунова.

Однако воспользоваться этой услугой смогут лишь владельцы автомобилей, мотоциклы и другие средства передвижения на сеанс не пускают. Как вариант, можно арендовать авто, но тогда удовольствие обойдется в три раза дороже. Таких гостей пока не было, отмечает Павел Коновалов.

А что же кинотеатры, которым наступают на пятки собственники развлекательных центров и общепита? Как выяснилось, сейчас крупная федеральная сеть согласует с администрацией нескольких мегаполисов площадки для кинопоказов под открытым небом. Планируют открыть по стране минимум шесть автокинотеатров, один из них в Екатеринбурге. К слову, первопроходцами в индустрии стали Калининград и Новосибирск, где показывать фильмы автолюбителям начали еще в мае.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Профсоюзы предложили увеличить пособие по безработице
Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса
В Европе призвали ответить на санкции США против "Северного потока-2"
Володин поручил проверить, есть ли двойное гражданство у депутатов
Ученые выяснили продолжительность жизни коронавируса в воде