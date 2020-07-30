Ограничения понемногу снимают: выбраться на пикник или летнюю веранду уже можно, а поесть попкорн за просмотром очередной кинопремьеры - еще нет. Фильмы на ноутбуке и даже в обустроенном домашнем кинотеатре порядком наскучили, но креативщики и здесь нашли решение. 17 июля в Екатеринбурге заработал первый автомобильный кинотеатр, его организовала сеть ресторанов быстрого питания: зрители смотрели кино прямо из машин на одной из ее парковок.

Изначально, по словам организаторов, все задумывалось как некоммерческий проект: они просто хотели вернуть своим клиентам атрибуты привычной жизни. Но услуга оказалась очень востребованной: кино под открытым небом крутили по вечерам полторы недели и на всех показах был аншлаг - 75-80 машин, то есть около 200 зрителей. Чтобы попасть в "кинозал", зрители оформляли заказ в ресторане. Его стоимость равнялась двум билетам в обычном кинотеатре и не зависела от числа пассажиров.

- На сеансы приезжали из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Режа. Все гости уважительно относились друг к другу и были внимательны к правилам кинотеатра, среди которых - соблюдение социальной дистанции: между машинами сохранялось расстояние в 1,5 метра. Недовольных почти не было, люди благодарили за фильмы, которые предоставили наши друзья из мультимедийного сервиса, - рассказывает замдиректора по коммуникациям сети ресторанов быстрого питания Павел Коновалов.

Зрителям также выдавали средства индивидуальной защиты. Всего за неделю автокинотеатр посетило свыше 2,5 тысячи человек. О продолжении проекта создатели пока не говорят, но вслед за ними и другие компании начали открывать точки для кинолюбителей. В прошлую пятницу сеансы запустили на парковке международного выставочного центра вместимостью до ста машин. Там зрители просто платят за билет - один на автомобиль.

- В автокинотеатре чувствуешь себя героиней американского фильма, ведь такой формат зародился в США. Мне понравилась организация: машины помогли припарковать, все было видно, а радиоприемник, который зрителям выдавали для подключения к магнитоле, не давал сбоев. Автокинотеатры будут востребованы, потому что многим хочется выйти из дома и сходить на премьеру фильма, - делится посетительница Елена Коршунова.

Однако воспользоваться этой услугой смогут лишь владельцы автомобилей, мотоциклы и другие средства передвижения на сеанс не пускают. Как вариант, можно арендовать авто, но тогда удовольствие обойдется в три раза дороже. Таких гостей пока не было, отмечает Павел Коновалов.

А что же кинотеатры, которым наступают на пятки собственники развлекательных центров и общепита? Как выяснилось, сейчас крупная федеральная сеть согласует с администрацией нескольких мегаполисов площадки для кинопоказов под открытым небом. Планируют открыть по стране минимум шесть автокинотеатров, один из них в Екатеринбурге. К слову, первопроходцами в индустрии стали Калининград и Новосибирск, где показывать фильмы автолюбителям начали еще в мае.