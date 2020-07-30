Повышением производительности труда займутся сотни тюменских предприятий

В актуальной повестке дня Тюменской области была и остается задача существенного повышения производительности труда, решаемая в соответствии с параметрами целевого национального проекта. В списке участников федеральной программы уже 60 компаний различного профиля, не относящихся к сырьевому сектору. О стратегии и тактике властей региона в обозначенном ракурсе рассказал заместитель губернатора Владимир Сысоев.

Владимир Сысоев: Состязаться с сильными конкурентами невозможно без снижения издержек, себестоимости, что, в свою очередь, зависит от уровня производительности труда. Фото: Пресс-служба администрации Тюменской области

Пандемия пандемией, но, очевидно, непозволительно сбавлять темпы повышения производительности, устраивать в этом деле передышки?

Владимир Сысоев: Конечно же. В противном случае наша страна далеко отстанет от мировых передовиков. Национальный проект никто отменять или замораживать не собирается, он продиктован логикой развития глобальной и территориальной экономики. Недавно глава государства обозначил траекторию движения России до 2030 года. В соответствии с ней доля несырьевого сектора индустрии в экспортном потоке должна значительно превысить долю сырьевого, а по приросту ВВП мы обязаны быть выше среднемирового уровня. И производительность труда здесь станет, как понимаете, определяющим фактором.

Напомню, еще до принятия нацпроекта наша область вошла в небольшую группу регионов, реализующих пилотную программу повышения производительности, что позволило добиться заметных результатов. К примеру, завод "ГМС Нефтемаш", сделавший ставку на внедрение технологий бережливого производства, признан одним из российских лидеров на профильном отраслевом форуме "Производительность-360". В прошлом году завод "Сибнефтемаш" посетил вице-премьер Антон Силуанов для знакомства с впечатляющим опытом работы по увеличению производительности труда.

В отраслевом разрезе как раз больше всего предприятий из числа тюменских участников нацпроекта в секторе обрабатывающей промышленности. Там больше условий для повышения производительности?

Владимир Сысоев: Обрабатывающие производства и по численности, и по товарно-денежным объемам, и по технологической оснащенности издавна служат краеугольным камнем несырьевой экономики региона. Машиностроение преимущественно ориентировано на ТЭК. Тюменцам состязаться на равных с сильными отечественными и зарубежными конкурентами невозможно без снижения издержек, себестоимости, что, в свою очередь, зависит от уровня производительности труда.

Отдельные предприятия добивались годового прироста производительности на 15-20 процентов, а в среднем ставится цель - не менее пяти

Суммарная выручка 60 предприятий - участников нацпроекта, на которых занято около 30 тысяч человек, составила в 2019 году 103 миллиарда рублей. Ими в общей сложности создано 35 так называемых потоков-образцов, то есть идеально отлаженных на сегодняшний день технологических процессов. 725 человек обучены в ходе бесплатных для них курсов инструментам бережливого производства, и эти люди распространяют полученные знания в коллективах. Свыше 1700 работников в рамках программы при поддержке бюджета повысили квалификацию либо освоили новую профессию. Отдельные предприятия добивались годового прироста производительности на 15-20 процентов, ну а в среднем для базовых отраслей мы обозначили планку повышения не менее чем на 5 процентов в год. После обрабатывающих производств второй по численности участников сектор - агропромышленный комплекс, который обладает хорошим экспортным потенциалом. За ним идут строительные компании, от активности и рыночной устойчивости которых зависит множество предприятий - поставщиков стройматериалов, различных других изделий. Представлены также предприятия сферы транспорта и ЖКХ.

Производства со скромным оборотом и малым штатом обречены быть на обочине процесса?

Владимир Сысоев: Отчего же? Предприятия с годовой выручкой менее 400 миллионов рублей вовлекаем в региональный сегмент программы. Малый бизнес, разумеется, тоже хотим видеть в наших рядах. Если ранее мы обязались в рамках нацпроекта довести к 2025 году число участников целевой федеральной программы до 97, это вовсе не значит, что прочие останутся наблюдателями. В целом планируем охватить ко второй половине десятилетия 300-350 предприятий из самых разных сфер, включая торговую, телекоммуникационную, транспортно-логистическую, для чего создан региональный центр компетенций со штатом профессиональных специалистов, а также открыта "Фабрика процессов". Через нее должны пройти тысячи человек.

Замечу, что есть примеры успешной самостоятельной реализации корпоративных программ. Прошлой осенью мы собрали свыше четырех десятков руководителей производств на заводе по ремонту вертолетов "ЮТэйр-инжиниринг", чтобы хозяева поделились опытом совершенствования операций по переборке винтокрылой машины. Их скорость намного увеличилась после привлечения независимых консультантов, причем некоторые из них после завершения проекта стали кадровыми работниками завода. К сказанному добавлю: на любом предприятии, добившемся видимых результатов в повышении производительности, обязаны думать о дальнейшем совершенствовании, и без присутствия в цехах соответствующих специалистов не обойтись.

Владимир Владимирович, вернемся к "Фабрике процессов" - площадке для обучения навыкам производительного труда и мышления. Она открыта еще в конце 2019 года, но коронавирус вынудил ее закрыть. В онлайн ведь ее не перевести?

Владимир Сысоев: Нет, так как формат обучения предполагает физическое присутствие "учащихся" - работников промпредприятий, преподавателей вузов, студентов колледжей, техникумов, училищ. "Фабрика" рассчитана на командные игры с имитацией производственного конвейера. В качестве универсального образца служит сборка газового клапана. От неумелой, плохо осмысленной, суетливой сборки команды идут ко все более рациональной, продуманной, освобожденной от лишних движений. "Фабрика" - это путь к пониманию оптимальной логистики во всем: организации складского хозяйства, перемещении заготовок внутри цеха, расстановке станков и механизмов, планировании сменного расписания. Есть общие механизмы повышения производительности, бережливого производства, они действуют независимо от того, где человек занят - на заводе, в офисе ли. Так что на этой "фабрике" намерены в 2020 году запустить и "цех" офисных процессов. Надеюсь, через непродолжительное время она вновь откроет свои двери.

К слову, в нашу большую региональную команду, сосредоточенную на реализации жизненно важной национальной задачи, вошли и высшие учебные заведения - Государственный аграрный университет Северного Зауралья и Тюменский индустриальный университет. Полагаю, последний как многоотраслевой вуз поможет нам готовить специалистов в данном направлении в сферах ЖКХ, транспорта, строительства.