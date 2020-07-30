Власти Екатеринбурга уже не первый год пытаются пересадить горожан с личных автомобилей на общественный транспорт: оптимизируют маршруты и тарифы, закупают новую технику, организуют выделенные полосы. Процесс хоть и медленно, но шел. А потом случилась пандемия: режим самоизоляции заставил горожан сидеть дома и по возможности избегать поездок в трамваях и метро. "РГ" выяснила, как переживают коронавирусный кризис перевозчики и что будет дальше с развитием общественного транспорта.

Не хватает пассажиров

- Со снятием ограничений пассажиропоток, конечно, увеличивается, но не так быстро, как хотелось бы, - говорит замглавы Екатеринбурга Алексей Бубнов. - На пике ограничений снижение доходило до 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет. Сейчас по сравнению с летом 2019-го - минус 30-35 процентов.

Сильнее всего карантинные ограничения ударили по метрополитену: в начале апреля пассажиропоток там упал более чем в четыре раза - со 130 тысяч человек в сутки до 30 тысяч. Интервал движения поездов увеличили, а часть сотрудников перевели на четырехдневную рабочую неделю. Ситуация постепенно исправляется, сокращены интервалы движения составов, причем во многом благодаря жаркой погоде: с приходом аномального тепла горожане стали реже пользоваться трамваями и автобусами и предпочитать прохладную подземку.

Что касается наземного транспорта, то здесь порой приходится "возить воздух": режим работы и количество машин на маршрутах строго регламентированы условиями контракта с горадминистрацией. Кроме того, это способ профилактики распространения инфекции.

- Чтобы в часы пик можно было выдерживать социальную дистанцию в салоне, мы вынуждены сохранять количество машин на линиях. Безопасность прежде всего, - объясняет председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети Игорь Ощепков.

Хотя в мэрии и говорят, что число единиц техники на маршрутах осталось прежним, по субъективным ощущениям горожан, транспорт стал ходить реже, в некоторых маршрутках пропали кондукторы и водителям приходится самим продавать билеты. Возможно, единичные случаи, но все же.

Автотранспортные предприятия вынуждены заниматься оптимизацией своих расходов: одни отказываются от капремонта техники, другие идут на риск и сокращают количество автобусов на линии - благо трафик на дорогах снизился и соблюдать расписание стало проще.

Цель городских властей - убедить жителей, что личное авто - это дорого, а общественный транспорт - удобно и выгодно. Такова общемировая тенденция

- У нас из 103 машин на линию выходят сейчас только 56, - признается директор одной из частных транспортных компаний Дмитрий, - и те практически пустые. Персонал сокращать пока не пришлось. Некоторые, правда, ушли сами, но в основной массе люди надеются на лучшее - ждут, когда смогут вернуться на работу. Хотя, по большому счету, все плохо. Работаем в убыток. Закрыться не можем - у нас контракт.

Конкурс для оптимистов

Ситуация у транспортников, конечно, непростая, но перспективу они, судя по всему, все же видят.

- 30 июня закончился контракт со всеми предприятиями, до этого, уже во время пандемии, мы проводили конкурсные процедуры, итоги подвели в конце мая - начале июня. Если бы компании не хотели работать, они бы не подали заявки. Однако желающих было много: они друг друга буквально локтями расталкивали - среда достаточно конкурентная. Силой их никто не заставлял подписывать контракты, - объясняет Алексей Бубнов.

Тем не менее с самого начала пандемии перевозчики, обслуживающие маршруты общественного транспорта, получают муниципальные субсидии.

- Ежемесячно транспортные предприятия представляют расчеты, мы их рассматриваем и возмещаем часть затрат. Правда, не все могут обосновать свои расходы, - говорит Игорь Ощепков.

Деньги на эти цели, по словам городских властей, изыскали в бюджете.

- Мы перераспределили средства, заложенные на покупку новых автобусов, - объясняет Алексей Бубнов. - Обычно 20 процентов платит муниципалитет, еще 20 - область и 60 - Федерация. Планировали приобрести 200 автобусов, но дали меньше: 57 газомоторных и девять дизельных. Сэкономленные деньги отправили на поддержку транспортных предприятий.

Все-таки пересядем

Обновление парка - продолжение большой работы по превращению общественного транспорта в основное средство передвижения горожан. В мэрии уверены: пассажиры в автобусы и трамваи вернутся.

- Жизнь все равно заставит нас сделать выбор в их пользу. Пропускная способность улиц уже перекрыта с лихвой. Однажды мы придем к тому, что выехал на улицу - и встал в пробку. Никто же этого не хочет, - говорит Алексей Бубнов.

Вводить запреты и ограничивать автолюбителей в правах и возможностях никто не собирается. Цель городских властей - убедить жителей, что личное авто - это дорого, а общественный транспорт - удобно и выгодно. Такова общемировая тенденция.

Что планируют делать? Во-первых, расширять сеть платного парковочного пространства. Если сейчас паркоматы можно встретить лишь в центре, то в будущем практику хотят распространить на весь город, в том числе на спальные районы.

- Система платных парковок пока работает плохо, потому что нет автоматического штрафования. Нужно внести изменения в Административный кодекс Свердловской области, мы сейчас работаем над этим вместе с Заксобранием, - объясняет Бубнов.

Работающая система платных парковок развивает разумный подход к покупке и использованию личного авто. Ведь машина - это не только удобство, но и ответственность.

Второй момент - выделенные полосы для общественного транспорта. Их в городе уже достаточно много. Все оборудованы камерами видеофиксации, "письма счастья" за выезд на такую полосу приходят нарушителям регулярно. Кроме того, есть несколько экспериментальных перекрестков, где светофоры настроены так, что трамвай проезжает практически без остановок. Это позволяет увеличить скорость движения общественного транспорта.

На трамваи в городе вообще возлагают большие надежды. Активно строится скоростная линия в Верхнюю Пышму, завершается проектирование ветки в Академический. Если все пойдет гладко, строительство начнется уже в следующем году, а в эксплуатацию ее планируют сдать в 2022-м. Следом на очереди микрорайон Солнечный.

Третье направление - комфортные тарифы на проезд. Приоритет отдают поминутному с безлимитным количеством поездок. Он появился два года назад, но "не взлетел": им пользуется всего четыре процента населения.

- Разбираемся, в чем причина. Все-таки хотим, чтобы он стал популярным. Пересадка - это не так уж и плохо. Да, бывает, что транспорт встает из-за поломок или аварий, но это скорее исключение, чем правило, - объясняет Игорь Ощепков.

В теории перспективы, конечно, неплохие. Как будет на практике, покажет время.

Компетентно

Лилия Саранчук, директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области:

- Чтобы люди пересели на общественный транспорт, он должен быть комфортным и ходить четко по расписанию. Город закупает новые автобусы, продолжает улучшать маршрутную сеть. Я думаю, все получится, вопрос только когда. Сейчас предприниматели не строят планы даже на осень. Экономическое положение очень тяжелое, но они держатся.