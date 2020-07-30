Уральские соцработники придумали интерактивную игру-квест для пенсионеров

Новости

Москвичам напомнили о важности ношения масок в общественных местах 15:13
В Иванове открыли реконструированный вокзал 15:12
Константин Хабенский рассказал, как пережил самоизоляцию 14:53
Бирюков: Более 75% жилых домов Москвы подготовили к отопительному сезону 14:49
В Европе предсказали судьбу 86 банков 14:44
В честь дня рождения ВДНХ вышел в свет новый путеводитель 14:38
В каких странах Европы больше любят Toyota 14:36
В Кремле прокомментировали задержание граждан России в Беларуси 14:35
В Миассе от COVID-19 скончалась сотрудница скорой помощи 14:22
Песков посоветовал российским СМИ не зависеть от западных платформ 14:22
Росстат опроверг высокую смертность в стране от COVID-19 14:15
Большинство россиян не планирует в этом году отправлять детей в лагерь 14:14
Генпрокурор потребовал добиваться реального восстановления прав россиян 14:06
В Подмосковье упростили регистрацию на дачах 13:51
Прокуроры добились выплат медикам на 1,5 млрд рублей 13:51
Глава Совета муфтиев России поздравил с праздником Курбан-байрам 13:49
Названа дата премьеры фильма по роману Пелевина с участием Oxxxymiron 13:48
В Ростовской области арестовали замминистра здравоохранения 13:48
Дальний Восток прикрывает уникальная система ПВО С-400 13:46
Пострадавшим от наводнения в Рузе выплатили 30 миллионов рублей 13:37
В Петербурге органы опеки изъяли ребенка погибшего рэпера Картрайта 13:36
Умер рэпер Malik B, основатель культовой группы The Roots 13:33
Подозреваемым в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии предъявили обвинение 13:30
Генпрокуратура: Число фейков в Сети значительно выросло за время пандемии 13:29
В Москве и Подмосковье выросли цены на квартиры в новостройках 13:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
30.07.2020 14:48
Рубрика: Общество

Уральские соцработники придумали интерактивную игру-квест для пенсионеров

Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)
Интерактивную игру-квест для пенсионеров разработали в "Организационно-методическом центре социальной помощи", созданном при министерстве соцполитики Свердловской области.
Фото: Ольга Штейн/РГ Фото: Ольга Штейн/РГ
Фото: Ольга Штейн/РГ

Центр появился десять лет назад, он курирует работу школ пожилого возраста, где пенсионеры среди прочего осваивают навыки работы с компьютером и интернетом.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Пенсионеры смогут выбирать день зачисления пенсий на банковский счет

- Началась эпидемия, и люди оказались дома. Выяснилось, что многие чувствуют апатию, не хотят самостоятельно выходить в интернет. Поэтому была разработана методика восстановления активности пожилых людей: мы создали у себя на сайте "Виртуальный зал для досуга и саморазвития", и внесли в него этот квест, - рассказал "РГ" директор центра Семен Белкин.

Интерактивная игра называется "Спасти 2020". В ее основе - жизнь пенсионерки Антонины Петровны. Игроку нужно помочь ей преодолеть все сложности, появившиеся в 2020 году, и разнообразить будни на самоизоляции новыми увлечениями.

- Персонаж - это среднестатистический пенсионер, который сталкивается с теми же проблемами, что и пользователи, - объясняет разработчик игры, методист, и.о. заведующего структурным подразделением по организации методической работы Вера Кушнаренко.

Предваряет игру подробная инструкция: как увеличить размер шрифта или отключить звук, как перейти на следующий уровень, что такое вариативный список и так далее. Задания тесно связаны со структурой и работой "Виртуального зала", где представлены материалы для пожилых - мастер-классы от шеф-поваров, советы по омоложению лица, онлайн-уроки финансовой грамотности, гимнастика для старшего поколения, ссылки на YouTube-каналы легендарных музыкантов и виртуальные экскурсии. Чтобы пройти уровень, нужно основательно изучить один из разделов.

Фото: Photoxpress
Куда можно устроиться работнику пенсионного возраста

В сюжет вплетено много не только развлекательной, но и полезной информации, даже предусмотрены пятиминутки отдыха для глаз. Заодно игрок практикуется в работе за компьютером и интернет-серфинге.

- Отзывы от пользователей исключительно положительные, - продолжает Вера Кушнаренко. - Нравится сюжетная составляющая, практическая ценность. Многие обсуждают между собой, кто каким путем шел в игре и что получилось в итоге.

Останавливаться на достигнутом в центре не собираются. Сейчас организация работает над созданием социальной сети для пожилых людей. В отличие от обычных, в ней можно будет не только общаться и читать новости, но и находить полезную информацию и получать услуги.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Песков посоветовал российским СМИ не зависеть от западных платформ
Курс евро на Московской бирже превысил 86 рублей, доллара - 73 рубля
Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 млн человек
Профсоюзы предложили увеличить пособие по безработице
Ученые выяснили продолжительность жизни коронавируса в воде
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года