Уральские соцработники придумали интерактивную игру-квест для пенсионеров

Интерактивную игру-квест для пенсионеров разработали в "Организационно-методическом центре социальной помощи", созданном при министерстве соцполитики Свердловской области.

Центр появился десять лет назад, он курирует работу школ пожилого возраста, где пенсионеры среди прочего осваивают навыки работы с компьютером и интернетом.

- Началась эпидемия, и люди оказались дома. Выяснилось, что многие чувствуют апатию, не хотят самостоятельно выходить в интернет. Поэтому была разработана методика восстановления активности пожилых людей: мы создали у себя на сайте "Виртуальный зал для досуга и саморазвития", и внесли в него этот квест, - рассказал "РГ" директор центра Семен Белкин.

Интерактивная игра называется "Спасти 2020". В ее основе - жизнь пенсионерки Антонины Петровны. Игроку нужно помочь ей преодолеть все сложности, появившиеся в 2020 году, и разнообразить будни на самоизоляции новыми увлечениями.

- Персонаж - это среднестатистический пенсионер, который сталкивается с теми же проблемами, что и пользователи, - объясняет разработчик игры, методист, и.о. заведующего структурным подразделением по организации методической работы Вера Кушнаренко.

Предваряет игру подробная инструкция: как увеличить размер шрифта или отключить звук, как перейти на следующий уровень, что такое вариативный список и так далее. Задания тесно связаны со структурой и работой "Виртуального зала", где представлены материалы для пожилых - мастер-классы от шеф-поваров, советы по омоложению лица, онлайн-уроки финансовой грамотности, гимнастика для старшего поколения, ссылки на YouTube-каналы легендарных музыкантов и виртуальные экскурсии. Чтобы пройти уровень, нужно основательно изучить один из разделов.

В сюжет вплетено много не только развлекательной, но и полезной информации, даже предусмотрены пятиминутки отдыха для глаз. Заодно игрок практикуется в работе за компьютером и интернет-серфинге.

- Отзывы от пользователей исключительно положительные, - продолжает Вера Кушнаренко. - Нравится сюжетная составляющая, практическая ценность. Многие обсуждают между собой, кто каким путем шел в игре и что получилось в итоге.

Останавливаться на достигнутом в центре не собираются. Сейчас организация работает над созданием социальной сети для пожилых людей. В отличие от обычных, в ней можно будет не только общаться и читать новости, но и находить полезную информацию и получать услуги.