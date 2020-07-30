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30.07.2020 14:22
Рубрика: Общество

В Миассе от COVID-19 скончалась сотрудница скорой помощи

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Миассе Челябинской области от коронавируса скоропостижно скончалась 60-летняя сотрудница станции скорой помощи. Женщина "сгорела" за несколько дней - помочь коллеге врачи не смогли, сообщили в региональном минздраве.

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- 23 июля наша коллега отработала смену и в следующий раз должна была выйти на работу через четыре дня, - пояснили в минздраве. - Однако на третий день у нее резко поднялась температура. После вызова скорой и направления на компьютерную томографию было принято решение о госпитализации. Результат анализа на COVID-19 дал условно-положительный результат. А 29 июля состояние пациентки резко ухудшилось. Несмотря на все предпринятые действия врачей, она скончалась.

В минздраве отметили, что погибшая отработала в медицине 42 года, имела высшую квалификационную категорию по специальности "Скорая и неотложная помощь". За многолетний труд была отмечена многочисленными благодарностями.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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