Видео: В аэропорту Кольцово пьяный пассажир ударил полицейского

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после того, как пьяный пассажир в аэропорту ударил сотрудника транспортной полиции.

Инцидент случился днем 16 июля: 31-летний мужчина прибыл в екатеринбургский аэропорт Кольцово, чтобы сделать пересадку для вылета в другой город. Как сообщает СК РФ, пассажир был нетрезв, поэтому сотрудник транспортной полиции попытался доставить его в дежурную часть для составления протокола об административном нарушении. Но мужчина ударил полицейского в грудь.

В рамках уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудника полиции (часть 1 статьи 318 УК РФ) следователями Уральского следственного управления на транспорте проводятся мероприятия для выяснения всех обстоятельство произошедшего.

Расследование продолжается.