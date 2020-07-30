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30.07.2020 10:53
Рубрика: Власть

За два года в Тюменской области откроются 11 детских садов

Текст: Кузнецов Сергей
В 2020 и 2021 годах в Тюменской области намерены ввести в эксплуатацию 11 новых детских садов. Еще 9 дошкольных учреждений находятся в стадии проектирования. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии интернет-изданию 72.ru, которая состоялась 28 июля.
Фото: Сергей Кузнецов Фото: Сергей Кузнецов
Фото: Сергей Кузнецов

- По указу президента Российской Федерации мы должны обеспечить всех детей в возрасте от полутора лет местами в детских учреждениях, - сказал Александр Моор. - В этом году в регионе будут вводиться в эксплуатацию детские сады в районе Суходолье, в микрорайоне "Ямальский-1", в поселке Войновка, а также в селе Евсино Голышмановского района.

Как сообщил глава региона, в 2021 году детские сады появятся в жилых комплексах "Кристалл" и "Юбилейный", "Ново-Патрушево" и "Видный", Плеханово и 1-й Плехановский, в районе Московского тракта.

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- Еще девять детских садов проектируются в этом году, - сообщил губернатор. - Время их строительства - это уже отдельный разговор. Это будут детские сады в микрорайоне "Ямальский-2", в поселке Березняки, в жилом комплексе "Три богатыря" и микрорайоне Антипино, в микрорайонах "Мелиораторов" и "Восточный-2", в границах улиц Республики и Воровского, в жилых комплексах "Легенда Парк" и "Правобережный". Это крупные детские учреждения вместимостью от 330 до 550 мест.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области, в прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию шесть детских садов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее

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