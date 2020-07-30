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30.07.2020 12:17
Рубрика: Происшествия

Роман "Мастер и Маргарита" стал самой читаемой книгой среди осужденных

Текст: Владислав Куликов
Тюремное ведомство составило рейтинг самых читаемых книг среди осужденных. На первом месте оказался роман "Мастер и Маргарита". Второй по популярности в библиотеках казенных домов стала книга "Преступление и наказание". Как ни странно, "Граф Монте-Кристо" занял только третье место. Почему не первое? На этот вопрос еще предстоит дать ответ тюремным психологам.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Табылды Кадырбеков/ РИА Новости
ФСИН возобновила прием посылок и передач заключенным

Как рассказывают в Федеральной службе исполнения наказаний, литературные предпочтения лиц, находящихся в местах лишения свободы, стали известны в рамках акции "Твои друзья - книги", посвященной Дню воспоминания любимых книг. В топ-10 вошли "Война и мир", "Три мушкетера", "Отверженные", "Анна Каренина", "Воскресение" и другие.

"В списке самых читаемых авторов попадают Т. Драйзер, Э.М. Ремарк, Б. Акунин, Г. Яхина, Ч. Мартин, Н.В. Гоголь, Д. Донцова, А.И. Солженицын. Интересует осужденных и поэзия, особенно популярны стихи С.А. Есенина, А.А. Блока, А.А. Ахматовой и М.И. Цветаевой", рассказали во ФСИН.

В мужских исправительных колониях осужденные отдают предпочтение историческим книгам, приключениям, детективам и фантастике, в женских колониях наибольшей популярностью - любовные романы, а в воспитательных колониях - приключенческая литература.

Книжный фонд библиотек УИС составляет более 5 миллионов печатных изданий, на одного подозреваемого, обвиняемого и осужденного приходится в среднем по 100 книг.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Культура Литература Правительство Минюст ФСИН

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