Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов"

Зарегистрирован 29.07.2020 № 59091

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 29.07.2020 г.

Вступает в силу 9 августа 2020 г.

Я, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации А.Ю. Попова, в целях усиления мероприятий по предупреждению заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, населения Российской Федерации, в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и подготовки к эпидемическому сезону по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям 2020-2021 годов, в соответствии с пунктом 1 статьи 29, статьей 35, подпунктом 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650) и пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 38 ст. 4736) постановляю:

1. Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации) рекомендовать:

1.1. Рассмотреть вопросы о ходе подготовки к эпидемическому сезону заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями 2020-2021 годов, в том числе:

а) об обеспеченности медицинских организаций материальными ресурсами для работы в период подъема заболеваемостью гриппом и острыми респираторными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), включая наличие запаса противовирусных препаратов, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты, специальной медицинской аппаратуры, специализированного транспорта для перевозки пациентов с гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, а также новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

б) о подготовке медицинских работников по вопросам оказания специализированной медицинской помощи населению при гриппе, острых респираторных вирусных инфекциях, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внебольничных пневмониях;

в) о подготовке схемы дополнительного развертывания необходимого (расчётного) количества инфекционных коек в медицинских организациях на время эпидемического подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

г) об организации с 24.08.2020 системной работы по информированию населения о мерах профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), о важности иммунопрофилактики гриппа;

д) об обеспечении населения вакцинацией против гриппа с охватом не менее 60 % от численности населения субъекта Российской Федерации, лиц, относящихся к группам риска, в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н (зарегистрирован Минюстом России 25.04.2014, регистрационный № 32115), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 16.06.2016 № 370н (зарегистрирован Минюстом России 04.07.2016, регистрационный № 42728), от 13.04.2017 № 175н (зарегистрирован Минюстом России 17.05.2017, регистрационный № 46745), от 19.02.2019 № 69н (зарегистрирован Минюстом России 19.03.2019, регистрационный № 54089), от 24.04.2019 № 243н (зарегистрирован Минюстом России 15.07.2019, регистрационный № 55249), (далее - Национальный календарь), - не менее 75%.

е) об обеспечении готовности образовательных, социальных, медицинских, транспортных, жилищно-коммунальных организаций к работе в осенне-зимний период года, включая поддержание необходимого температурного режима.

1.2. Обеспечить проведение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в осенний период 2020 года мероприятий по иммунизации против гриппа лиц, относящихся к группам риска, определенных Национальным календарем, а также лиц, работающих в организациях птицеводства, свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, свиньями и лиц, осуществляющих разведение домашней птицы, свиней для реализации населению.

1.3. Предусмотреть выделение необходимых ассигнований на закупку медицинского оборудования, иммунобиологических лекарственных препаратов для проведения специфической профилактики гриппа среди категории граждан, не подлежащих иммунизации в рамках Национального календаря, прочих лекарственных средств для профилактики и лечения гриппа и острых респираторных заболеваний, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств в соответствии с расчетной потребностью.

1.4. Внести коррективы в региональные планы профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, включив комплекс мер по снижению рисков заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

1.5. С учетом эпидемиологической ситуации по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), складывающейся в регионе Российской Федерации, и прогноза ее развития своевременно вводить ограничительные мероприятия.

2. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора совместно с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья:

2.1. Внести при необходимости на рассмотрение органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложения по корректировке региональных планов мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций и их финансированию для достижения охвата профилактическими прививками против гриппа не менее 60 % от численности населения субъекта Российской Федерации, охвата иммунизацией лиц, относящихся к группам риска, определенных Национальным календарем, не менее 75%, включая лиц, работающих в организациях птицеводства и свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей и свиньями, лиц, осуществляющих разведение домашней птицы и свиней для реализации населению.

2.2. Обеспечить готовность стационарных организаций социального обслуживания к работе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, включая усиление противоэпидемического режима, своевременную организацию и проведение комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в очагах при регистрации случаев острых респираторных вирусных инфекций, гриппа, внебольничных пневмоний.

2.3. Обеспечить контроль за иммунизацией против гриппа сотрудников стационарных организаций социального обслуживания.

2.4. Провести оценку готовности медицинских организаций к работе в период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, включая материально-техническую оснащенность для оказания медицинской помощи больным гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), внебольничными пневмониями, возможность оперативного перепрофилирования стационаров, развертывания отделений для лечения больных гриппом, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в амбулаторно-поликлинических организациях и подготовку дополнительного медицинского персонала.

2.5. Обеспечить проведение систематического анализа заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), внебольничными пневмониями в субъекте Российской Федерации для своевременного введения дополнительных противоэпидемических мер и лабораторного обследования больных с тяжелым и/или нетипичным течением заболевания.

2.6. Организовать, начиная с 01.10.2020, еженедельный сбор данных и оперативное информирование Роспотребнадзора обо всех заболевших с первичным клиническим диагнозом грипп, привитых против гриппа, в том числе с анализом по группам риска.

2.7. Обеспечить проведение:

а) серологических исследований:

в предэпидемический период - для оценки состояния коллективного иммунитета к актуальным и ранее циркулировавшим антигенным вариантам возбудителей гриппа;

в поствакцинальный период - для оценки эффективности специфической профилактики гриппа;

б) мониторинга за циркуляцией возбудителей гриппа - в течение эпидемического сезона.

2.8. Организовать, начиная с 24.08.2020, информирование населения о мерах профилактики гриппа, о важности и преимуществах вакцинопрофилактики, в том числе с использованием средств массовой информации.

2.9. Обеспечить незамедлительное информирование Роспотребнадзора о регистрации в регионе очагов гриппа птиц и оперативное проведение полного комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий в очагах гриппа птиц.

3. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья рекомендовать:

3.1. Обеспечить проведение прививочной кампании против гриппа в осенний период 2020 года с охватом не менее 60 % от численности населения субъекта Российской Федерации и не менее 75% - населения из групп риска, предусмотренных Национальным календарем, а также других групп населения, в том числе контингентов стационарных организаций социального обслуживания.

3.2. С 24.08.2020 и в течение эпидемического сезона по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям 2020 - 2021 годов обеспечить систематическую подготовку медицинского персонала (включая молодых специалистов) по вопросам оказания медицинской помощи населению при гриппе и острых респираторных вирусных инфекциях, новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внебольничных пневмониях, а также по вопросам вакцинопрофилактики гриппа.

3.3. Организовать своевременное оказание медицинской помощи населению на дому, в амбулаторных и стационарных медицинских организациях в период подъема заболеваемости гриппом и острыми вирусными инфекциями.

3.4. Организовать своевременную и оперативную диагностику заболеваний гриппом, другими острыми респираторными вирусными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), внебольничными пневмониями, определение маршрутизации и объемов оказания медицинской помощи таким больным.

3.5. Внедрить в практику для врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь, сотрудников скорой медицинской помощи, приемных отделений стационаров опросники для больных с клиническими признаками гриппа и острыми респираторными вирусными инфекциями.

3.6. Организовать контроль динамики состояния здоровья больных гриппом, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), имеющих хронические заболевания и не привитых против гриппа.

3.7. Принять меры по недопущению госпитализации больных пациентов с гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в стационары неинфекционного профиля.

3.8. В целях недопущения внутрибольничного распространения респираторных вирусных инфекций ввести запрет посещений структурных подразделений родовспомогательных стационаров и медицинских организаций второго этапа выхаживания родственниками и лицами, не являющимися сотрудниками указанных организаций, на период активной циркуляции вирусов гриппа и других респираторных вирусов негриппозной этиологии. Обеспечить допуск матерей к уходу за новорожденными в стационары после прохождения фильтров на предмет выявления симптомов острых инфекционных заболеваний.

3.9. Обеспечить поддержание запаса противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в аптечной сети, амбулаторно-поликлинических учреждениях и стационарах.

3.10. Организовать забор и доставку в соответствующие диагностические лаборатории биологического материала от больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями:

а) в начале эпидемиологического сезона - от первых случаев гриппа и острых респираторных вирусных инфекций;

б) в течение эпидемиологического сезона - из очагов в организованных коллективах, от лиц с тяжелой формой заболевания, от привитых от гриппа лиц, заболевших гриппом, а также от лиц, имеющих контакт с домашней или дикой птицей;

в) в каждом случае смерти от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (секционный материал).

3.11. Организовать проведение диагностических исследований на грипп материала от больных гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, внебольничными пневмониями на базе лабораторий медицинских организаций.

3.12. Принять меры по снижению числа летальных исходов заболевания гриппом и внебольничными пневмониями.

3.13. При регистрации летальных исходов заболевания гриппом и внебольничными пневмониями проводить комиссионное рассмотрение каждого случая с целью установления причин и факторов, обусловивших летальный исход.

4. Руководителям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования рекомендовать:

4.1. Обеспечить подготовку образовательных организаций к работе в осенне-зимний период с учетом необходимости соблюдения оптимального теплового режима, режима проветривания помещений, оснащенности бактерицидными лампами, термометрами, дезинфекционными средствами, средствами индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников.

4.2. Вести контроль за иммунизацией против гриппа сотрудников образовательных организаций.

4.3. Обеспечить своевременное введение ограничительных мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе по приостановлению учебного процесса, отмене массовых культурных и спортивных мероприятий.

4.4. Совместно с территориальными органами Роспотребнадзора при подготовке к эпидемическому сезону по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям 2020 - 2021 годов провести обучение персонала дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций мерам профилактики гриппа и других острых респираторных инфекций не гриппозной этиологии.

5. Руководителям организаций рекомендовать:

5.1. Обеспечить контроль температуры тела работников перед допуском их на рабочие места, и в течение рабочего дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) или контактным способом с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.

5.2. Обеспечить иммунизацию сотрудников против гриппа.

5.3. Принять меры по недопущению переохлаждения лиц, работающих на открытом воздухе в зимний период, обеспечив наличие помещений для обогрева и приема пищи, а также соблюдение оптимального температурного режима в помещениях.

5.4. В период эпидемического сезона по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям:

а) принять меры по недопущению к работе лиц, больных острыми респираторными вирусными инфекциями;

б) обеспечить сотрудников, работающих с населением, средствами индивидуальной защиты органов дыхания (медицинскими масками, респираторами, перчатками).

6. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора, главным врачам центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора с 24.08.2020 обеспечить:

6.1. Проведение мониторинга заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, внебольничными пневмониями, расшифровку этиологии указанных заболеваний с применением методов быстрой лабораторной диагностики, поддержание необходимого уровня оснащенности диагностическими препаратами лабораторий для идентификации вирусов гриппа, в том числе гриппа птиц.

6.2. Сбор биологического материала от больных гриппом, острыми респираторными инфекциями, внебольничными пневмониями, а также своевременную транспортировку биологического материала (с соблюдением надлежащих условий транспортирования) в ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора или ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора для проведения углубленных молекулярно-генетических и вирусологических исследований.

6.3. Отправку образцов биологического материала в ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора или ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора для проведения углубленных молекулярно-генетических и вирусологических исследований:

а) от первых заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями;

б) от лиц с тяжелой формой заболевания, от привитых от гриппа лиц, заболевших гриппом, а также от лиц, имеющих контакт с домашней или дикой птицей, из очагов в организованных коллективах;

в) в каждом случае смерти от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (секционный материал).

7. ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора (Максютов Р.А.), ФБУН "Центральный НИИ эпидемиологии" Роспотребнадзора (Акимкин В.Г.) обеспечить:

7.1. Проведение углубленных молекулярно-генетических и вирусологических исследований биологического материала от больных гриппом, направленного центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, своевременное информирование о результатах исследований центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, направивших биологический материал, а также Роспотребнадзора и его территориальных органов.

7.2. Оказание практической и методической помощи территориальным органам и учреждениям Роспотребнадзора в проведении лабораторной диагностики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

8. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора с 24.08.2020 установить контроль за:

8.1. Организацией и ходом проведения иммунизации населения против гриппа, соблюдением условий транспортирования и хранения вакцин для профилактики гриппа в медицинских организациях.

8.2. Проведением подготовительных мероприятий к эпидемическому сезону гриппа и острых респираторных вирусных инфекций медицинскими и образовательными организациями, организациями торговли и другими организациями.

8.3. Своевременностью проведения учета и анализа заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с учетом результатов лабораторных исследований.

8.4. Своевременностью введения ограничительных мероприятий медицинскими и образовательными организациями, организациями торговли и другими организациями при осложнении эпидемиологической ситуации.

8.5. Соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил, в том числе санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 № 63 (зарегистрировано Минюстом России 04.04.2014, регистрационный № 31831), санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 (зарегистрировано Минюстом России 26.05.2020, регистрационный № 58465), санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3498-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 03.07.2020, регистрационный № 58824).

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.Ю.Попова