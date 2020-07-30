Россия и Казахстан подписали договор о создании ракетного комплекса

В городе Байконуре 30 июля состоялась церемония подписания соглашения о заключении контракта между Ракетно-космической корпорацией "Энергия" и СП "Байтерек" на оказание услуг по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек" на базе ракеты космического назначения среднего класса нового поколения для запуска беспилотных космических аппаратов. Об этом сообщили в госкорпорации Роскосмос.

Проект "Байтерек" предусматривает создание ракетного комплекса на базе наземной космической инфраструктуры "Зенит-М" на космодроме Байконур для запусков перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5".

Ранее сообщалось, что при собственном весе в 530 тонн "Союз-5" будет выводить на околоземную орбиту 17 тонн. В ходе летных испытаний новой ракеты намечено провести четыре пуска. Ее элементы и технологии планируется использовать в первой ступени создаваемой в России сверхтяжелой ракеты.