Россия рекордно нарастила несырьевой экспорт

Показатели российского несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) за пять месяцев 2020 года побили очередной рекорд, нарастив свою долю в общем объеме российского экспорта до 40%. И хотя отчасти это связано с падением цен на углеводороды и сырье, у экспортеров есть возможность побить прошлогодний рекорд, несмотря на пандемию.

По данным минпромторга, за этот период в общей структуре ННЭ доля обрабатывающих отраслей составила 72,3%, машиностроения - 19,1%, прочих отраслей - 8,6%. Как сообщили "РГ" в министерстве, рост произошел, несмотря на сложившуюся мировую обстановку, пандемию и связанные с ней ограничения. "Они затронули сроки поставок российской продукции в другие страны, однако, что важно отметить, спрос на продукцию ННЭ в целом сохранился", - отметили в ведомстве.

За последний месяц принято несколько постановлений правительства, обещающих значительно облегчить продвижение российский товаров из несырьевого списка за рубеж. Речь идет не только о продукции реального сектора, таких как мясо или медицинские маски, но и интеллектуального, в частности IT и креативной индустрии.

Как сообщили в минпромторге, до 2024 года наибольшие темпы роста экспорта прогнозируются в нефтехимической промышленности, фармацевтике и легкой промышленности. С учетом этих данных и показателей самих экспортеров будет распределяться и поддержка. Так, субсидия на сертификацию будет предоставляться в соответствии с отраслевыми лимитами: 48% - на экспорт продукции машиностроения, 45% - на обрабатывающие отрасли (химическая промышленность, металлургия и лесопромышленный комплекс) на прочие отрасли промышленности, в том числе фармацевтическую и легкую - 7%. "Предусмотрен четкий показатель эффективности: через три года объем экспорта должен быть в 10 раз больше, чем сумма полученной субсидии", - заявлял глава минпромторга Денис Мантуров.

Высокий рост несырьевого экспорта ожидаются в нефтехимии, фармацевтике и легпроме

По оценке РЭЦ, общий объем ННЭ России в 2019 году достиг 155,1 млрд долларов. Это на 0,5% больше, чем в 2018 году, который до сих пор считался рекордным по объемам ННЭ. Больше всего несырьевой неэнергетической продукции в январе 2020 года импортировали из России Китай, Казахстан, Белоруссия, Турция, Великобритания, США, Индия, Нидерланды, Египет и Германия.