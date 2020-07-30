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30.07.2020 18:49
Рубрика: В мире

Россию не включили в список стран на отмену запрета на въезд в ЕС

Текст: Диана Ковалева

Совет ЕС вновь не включил Россию в обновленный список стран, с которыми государствам-членам блока рекомендуется открыть границы. Это уже третий по счету подобный перечень.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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"Этот список третьих стран по-прежнему должен регулярно пересматриваться и может в дальнейшем обновляться Советом ЕС в зависимости от обстоятельств после тесных консультаций с Европейской комиссией и соответствующими органами и службами ЕС", - говорится в тексте соответствующего заявления Совета.

В этот раз ЕС не только не добавил новых стран в список, но и сократил его, исключив Алжир. Пока в рекомендациях значатся лишь 12 из первоначальных 15 государств: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

Фото: BERTRAND GUAY / AFP
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Напомним, что в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии, подобные списки должны обновляться каждые две недели. Основными критериями, на основании которых ту или иную страну включают в этот перечень, являются эпидемиологическая обстановка в государстве, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения".

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