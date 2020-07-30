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30.07.2020 23:15
Рубрика: Общество

Российские школьники получили медали на Международной химической олимпиаде

Текст: Ксения Колесникова

Опубликованы итоги 52-й Международной химической олимпиады (IChO), которая в этом году проходила дистанционно.

Фото: iStock
Пять медалей завоевали школьники Беларуси на международной олимпиаде по химии

Российские школьники завоевали на ней одну золотую медаль (Илья Чайка, школа № 5, город Сатка, Челябинская область) и три серебряные: Евгений Епифанов (школа № 1589, Москва), Василиса Кислицына (школа № 218, Москва), Виктор Носов (академическая гимназия имени Д.К. Фаддеева, Санкт-Петербург).

Руководитель сборной - профессор химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова В.В. Еремин, заместители - старший научный сотрудник МГУ А.С. Белов и профессор химического факультета МГУ А.К. Гладилин.

Справка "РГ"

Победителям, призерам и руководителям команд, которые успешно выступили на международных олимпиадах по школьным предметам, присуждаются премии в размере от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Обладатели медалей также могут поступить в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

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