Российский посол прокомментировал заявление по созданию базы в Ливии

Москва не планирует создавать военные базы в Ливии. Никаких запросов об этом в адрес властей страны тоже не направлялось, заявил посол России в Египте Георгий Борисенко, комментируя заявление министра внутренних дел Правительства национального согласия Ливии.

Напомним, ранее в интервью Bloomberg Фатхи Башага говорил о необходимости "помешать планам России создать базы в Сирте и Джуфре", пишет РИА Новости.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и западные территории страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом.

Россия - ключевой игрок в деле урегулирования ливийского кризиса. Ранее заместитель главы МИД России Михаил Богданов отмечал, что военного решения ситуации нет, а потому надо максимально пойти навстречу всем сторонам и нормализовать ситуацию в Ливии.