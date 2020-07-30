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30.07.2020 22:15
Рубрика: Спорт

Дзюба и остальные

Названы претенденты на приз лучшему игроку сезона
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 168(8222)
Российская премьер-лига (РПЛ) огласила список претендентов на приз лучшему футболисту сезона 2019/20. В него попали сразу 12 игроков.

Большинство из них представляют чемпиона страны "Зенит" - сразу четыре человека (Артем Дзюба, Сердар Азмун, Вильмар Барриос и Дуглас Сантос). К слову, накануне Дзюба официально продлил контракт с питерским клубом на два года с возможностью продления еще на один.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Помимо вышеназванных игроков, в список РПЛ попали: Алексей Миранчук, Гжегож Крыховяк (оба - "Локомотив"), Эльдор Шомуродов ("Ростов"), Никола Влашич (ЦСКА), Евгений Луценко ("Арсенал"), Александр Соболев ("Крылья Советов"/"Спартак"), Даниил Фомин ("Уфа") и Эрик Бикфалви ("Урал").

В список для голосования за лучшего тренера вошли все специалисты, которые работали в РПЛ в прошлом сезоне. А за приз сильнейшего молодого игрока поспорят: Федор Чалов, Кристиян Бистрович, Игорь Дивеев, Иван Обляков (все - ЦСКА), Матвей Сафонов, Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин (все - "Краснодар"), Даниил Лесовой ("Арсенал"), Александр Максименко ("Спартак"), Максим Глушенков ("Спартак"/"Крылья Советов"), Хвича Кварацхелия ("Рубин") и Остон Урунов ("Уфа"). Призы будут вручены в субботу на специальной церемонии, которая будет транслироваться в 17.05 по Москве на телеканале "Матч ТВ".

30 июля стало известно, что "Спартак" усилится Александром Кокориным. Официально о его переходе должны объявить позднее.

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Кокорин подпишет с "красно-белыми" трехлетний контракт. "Спартак" станет пятым клубом Александра в карьере: ранее он выступал за "Динамо", "Анжи", "Зенит" и "Сочи". Вторую часть прошлого сезона форвард провел в стане сочинцев. В десяти встречах в рамках Премьер-лиги он забил семь мячей и помог команде сохранить прописку в высшем дивизионе.

Напомним, что новый сезон в России стартует в следующую пятницу матчем за Суперкубок, в котором "Зенит" встретится в Москве с "Локомотивом". А игры первого тура Премьер-лиги пройдут с 8 по 11 августа. Центральный поединок состоится в Казани, где "Рубин" примет "Локомотив".

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