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30.07.2020 18:51
Рубрика: Экономика

Запрещается анонимное пополнение электронных кошельков

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8222)
С 3 августа запрещается анонимное пополнение электронных кошельков. Так, клиенты "Яндекс.Денег", QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки, смогут вносить на них деньги только через счет в банке, а не наличными через электронные платежные терминалы.

Изменения направлены на исключение рисков, связанных с анонимными расчетами между гражданами, подчеркивают в Банке России.

Фото: iStock
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Главная цель запрета - противодействие отмыванию нелегальных доходов и финансированию терроризма. Пополнение кошелька через банковский счет автоматически будет означать, что пользователь прошел идентификацию и что известен источник происхождения денег на таком кошельке. Таким образом, если пользователь будет заподозрен в выполнении незаконной операции, его счет будет заблокирован.

Новые нормы, включая сроки их ввода в действие, обсуждались с участниками платежного рынка и были ими поддержаны, отмечают в Банке России. В этом году участники рынка обращались к ЦБ с просьбой отложить вступление запрета в силу на полгода из-за пандемии коронавируса. Но регулятор инициативу не поддержал.

"Запрет анонимного пополнения кошельков наличными сделает сложнее выход клиента на рынок безналичных платежей, поскольку возможность открытия и пополнения такого кошелька упрощает для пользователей вход в сервис, для полноценного использования которого в дальнейшем все равно потребуется идентификация", - считает глава департамента развития продуктов "Яндекс.Денег" Алла Савченко. Но при этом важно, что идентификация пользователя - достаточно простая процедура, добавляет она. Поэтому простота процесса должна сгладить эффект от введения новых требований, рассчитывает Савченко.

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