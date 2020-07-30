Теперь для заключения трудового или гражданско-правового договора с работодателем им потребуется предоставить только справку из института или колледжа, подтверждающую, что они учатся в России. Соответственно, работодателю также не нужно будет в этом случае получать разрешение на наем иностранцев. Однако сразу после прекращения обучения договор должен быть расторгнут.
Для студентов это хорошая возможность зарабатывать на жизнь в другой стране и оплачивать образование, если они учатся на коммерческой основе, отмечает заместитель заведующего кафедрой Публичной политики НИУ ВШЭ Санджай Кумар Раджханс. По его словам, это повышает привлекательность российского образования в целом: при принятии решения, где учиться, крайне важны карьерные перспективы, а опыт работы эти перспективы приближает. "Если смотреть шире, - считает он, - это одна из составляющих "мягкой силы" России". Раньше иностранные студенты без разрешения и патента на работу могли трудиться только в своих образовательных организациях, а также хозяйственных обществах, созданных вузами.
По данным исследования НИУ ВШЭ, большинство граждан из других государств приезжают в Россию учиться на врача, экономиста, реже - архитектора, юриста, педагога. Как правило, они выбирают ведущие вузы с высоким средним баллом ЕГЭ для российских абитуриентов и предпочитают жить в Москве или Санкт-Петербурге. Две трети из них получают образование платно. Наиболее популярны среди иностранцев программы бакалавриата, магистратура востребована меньше. Зарубежные студенты распределяются по вузам неравномерно. Больше всего пользуется спросом у граждан других государств РУДН, также лидирующие позиции занимает Томский политехнический университет.