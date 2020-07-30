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30.07.2020 19:02
Рубрика: Экономика

Иностранные студенты могут работать без патента

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 168(8222)
Иностранные студенты-очники смогут легально подрабатывать в свободное от учебы время без специальных разрешений и патентов на работу. Закон об этом вступает в силу 5 августа.

Теперь для заключения трудового или гражданско-правового договора с работодателем им потребуется предоставить только справку из института или колледжа, подтверждающую, что они учатся в России. Соответственно, работодателю также не нужно будет в этом случае получать разрешение на наем иностранцев. Однако сразу после прекращения обучения договор должен быть расторгнут.

Для устройства на работу от иностранного студента потребуется только справка

Для студентов это хорошая возможность зарабатывать на жизнь в другой стране и оплачивать образование, если они учатся на коммерческой основе, отмечает заместитель заведующего кафедрой Публичной политики НИУ ВШЭ Санджай Кумар Раджханс. По его словам, это повышает привлекательность российского образования в целом: при принятии решения, где учиться, крайне важны карьерные перспективы, а опыт работы эти перспективы приближает. "Если смотреть шире, - считает он, - это одна из составляющих "мягкой силы" России". Раньше иностранные студенты без разрешения и патента на работу могли трудиться только в своих образовательных организациях, а также хозяйственных обществах, созданных вузами.

230 тысяч иностранных студентов учатся в России, 85 тысяч из них проживают в общежитиях, 15 тысяч поступили в этом году на первый курс, сообщает министерство науки и высшего образования

По данным исследования НИУ ВШЭ, большинство граждан из других государств приезжают в Россию учиться на врача, экономиста, реже - архитектора, юриста, педагога. Как правило, они выбирают ведущие вузы с высоким средним баллом ЕГЭ для российских абитуриентов и предпочитают жить в Москве или Санкт-Петербурге. Две трети из них получают образование платно. Наиболее популярны среди иностранцев программы бакалавриата, магистратура востребована меньше. Зарубежные студенты распределяются по вузам неравномерно. Больше всего пользуется спросом у граждан других государств РУДН, также лидирующие позиции занимает Томский политехнический университет.

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