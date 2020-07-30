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30.07.2020 15:28
Рубрика: Экономика

Самолеты SSJ 100 в 2020 году получат четыре российских авиакомпании

Текст: Алексей Дуэль

Новые самолеты Sukhoi Superjet 100 в этом году поступят в авиапарки "Аэрофлота", Red Wings, "Азимута" и "Якутии". Всего эксплуатантам должно быть передано 59 бортов. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью ТАСС.

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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"В этом году планируются поставки нескольким эксплуатантам, - сказал Денис Мантуров. - Если мы говорим про 59 самолетов, это "Аэрофлот", Red Wings, "Азимут", "Якутия"

Министр уточнил, что поставки начнутся в ближайшее время.

Тем временем "Аэрофлот" в годовом отчете компании объявил о планах по закупке 200 российских самолетов МС-21 и SSJ 100. Эти авиалайнеры должны войти в парк национального перевозчика к 2026 году. Кроме того, к этому же времени предполагается приобрести еще 150 иностранных самолетов.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минпромторг Компании Авиация "Аэрофлот" Лайнер Superjet 100

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