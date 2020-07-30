"Сан-Лоренсо" объявил о переходе Гайча в ЦСКА

Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч перешел в московский ЦСКА, информирует пресс-служба аргентинского клуба.

"Успехов и до встречи, Танк!" - говорится в сообщении "Сан-Лоренсо" в Twitter. К записи прикреплено видео с нарезкой моментов с участием Гайча, а также его обращение к болельщикам.

По информации СМИ, ЦСКА заплатил за Гайча 8,5 миллиона евро. Контракт с игроком подписан на пять лет с зарплатой 900 тысяч евро в год. По неподтвержденным данным, в соглашении футболиста с армейцами прописана сумма отступных в размере 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Гайч сыграл в 12 матчах и забил в них пять мячей. В его активе одна встреча в Кубке Либертадорес, где "Сан-Лоренсо" вылетел на стадии 1/8 финала.