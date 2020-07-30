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30.07.2020 11:57
Рубрика: Общество

Счетная палата раскритиковала темпы обеспечения жильем инвалидов

Текст: Марина Трубилина
Темпы обеспечения жильем инвалидов настолько низкие, что многие очередники не успевают его получить. Об этом сообщает Счетная палата.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Анализ СП показал, что меры, принимаемые органами власти по улучшению жилищных условий инвалидов, недостаточны. Темпы предоставления господдержки настолько низкие, что зачастую инвалиды просто не успевают реализовать свое жилищное право.

Более полумиллиона граждан смогли заочно установить инвалидность

Более 42 тысяч инвалидов встали в очередь на жилье еще до 2005 года. Из-за долгого ожидания многие очередники теряют право на улучшение жилищных условий, причины этого - самостоятельное решение "квартирного вопроса", утрата статуса инвалида или смерть. Количество снятых с учета инвалидов значительно превышает число тех, кто получил господдержку. В 2018 году, к примеру, жилье получили около 3% очередников, а утратили право на это 25%. В 2019 году - 6% и 12% соответственно. Около 63 тысяч инвалидов встали в жилищную очередь после 2005 года, когда стали учитываться не только нуждаемость, но и материальное положение очередника. В 2019 году были улучшены жилищные условия только 3% общего количества очередников.

Основная причина этого - нехватка финансирования, отмечает СП. С 2018 года потребность регионов в средствах федерального бюджета на эти цели удовлетворялась лишь на 5%. При этом даже получение очередниками социальных выплат не гарантирует улучшения их жилищных условий. В 2018 году средний размер такой выплаты составлял 704 тысячи рублей, в 2019 году - 734 тысяч. Это не позволяет купить квартиру без добавления собственных средств. Кроме того, в регионах не хватает жилья требуемого качества.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Общество Соцсфера Власть Право Жилищное право Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Госфонды и контрольные органы Счетная палата Господдержка инвалидов

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