Скульптора обокрали на полмиллиона рублей прямо в банке

Российский скульптор Леонид Тязьба стал жертвой мошенников. Его обокрали в банке, присвоив 500 тысяч рублей, которые он хотел положить под проценты. Инцидент произошел еще в январе, но огласку получил только сейчас, сообщает сайт kp.ru.

88-летний мужчина подписал договор на размещение депозита и оставил деньги. Через несколько месяцев он решил проверить состояние счета, но выяснилось, что никакого вклада он не осуществлял, а договор является подделкой.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье по части 3 статьи 159 УК РФ - Мошенничество в крупном размере. Выясняются детали произошедшего, устанавливается личность мужчины, который выдал себя за банковского сотрудника, составил фальшивый договор и прикарманил деньги.