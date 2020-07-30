СМИ: Кокорин прилетел в Москву на переговоры со "Спартаком"

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин прилетел в Москву, где в четверг должен подписать контракт со столичным "Спартаком", сообщает "Чемпионат".

По данным издания, в настоящее время 29-летний игрок уже обсуждает с представителями "красно-белых" последние детали соглашения.

Ранее сообщалось, что "Спартак" предложил Кокорину контракт на три года, однако сумма предполагаемой зарплаты точно не называется. Официальных подробностей переговорного процесса пока нет.

Кокорин выступал за "Зенит" с 2016 года. По окончании июля у форварда истекает контракт с санкт-петербургским клубом, и он сможет перейти в новую команду бесплатно.

Во второй части минувшего сезона Кокорин на правах аренды играл за "Сочи", в составе которого забил 7 мячей в 10 матчах. В его активе также 92 игры и 34 гола за "Зенит". Вместе с "сине-бело-голубыми" Кокорин стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. На счету нападающего 48 встреч и 12 мячей за сборную России.