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Рубрика: В мире

СМИ: Сорос спонсировал окружных прокуроров и манифестантов в США против федералов

Текст: Максим Макарычев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Известный покровитель неправительственных организаций и спонсор бархатных революций в ряде стран Восточной Европы и бывшего СССР, Джордж Сорос финансировал избрание окружных прокуроров и манифестантов в их деятельности против федеральных агентов, направленных в некоторые города Америки по распоряжению Дональда Трампа. Как сообщает Fox News, окружные прокуроры и нынешние кандидаты на этот пост, чья кампания извлекла выгоду из работы левых организаций, в том числе при поддержке либерального миллиардера Джорджа Сороса, теперь концентрируют усилия по сокращению судебного преследования и тюремного заключения для радикальных манифестантов.

Фото: REUTERS
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В последние годы Сорос, действуя через свои фонды и различные радикальные группы, тратил миллионы долларов на поддержку прокуроров с прицелом на предвыборную кампанию по выборам президента США, утверждается в расследовании телеканала. Известно, что Сорос и Трамп испытывают крайне неприязненные отношения другу к другу, а "архитектор хаоса" потратил десятки миллионов долларов на то, чтобы помешать нью-йоркскому президенту в 2016 году стать главой Белого дома, как в 2000-е годы попытался мешать избранию президентом Джорджа Буша-младшего. Сейчас Сорос сменил тактику и с помощью финансовых средств, по сути, провоцирует окружных прокуроров в ряде штатов на противостояние с федеральными агентами.

Так, окружной прокурор Сент-Луиса Ким Гарднер, которую во время ее предвыборной кампании финансировал Сорос, объявила, что ее офис выдвигает обвинения в уголовном преступлении против Марка и Патрисии Макклоски, белой пары, которая находилась с оружием возле своего дома, протестуя против марша чернокожих в июне этого года. Макклоски много раз говорили, что они защищали частную собственность и были вынуждены взять в руки оружие, после того как толпа демонстрантов сломала железные ворота с надписью "Частное владение", а некоторые манифестанты угрожали им расправой. Республиканский губернатор штата Миссури Майк Парсон сказал, что он будет рассматривать вопрос о помиловании для пары, если прокурор Гарднер предъявит им обвинения.

Фото: iStock
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Другим известным правоохранителем, поддерживаемым Соросом, является прокурор штата Иллинойс Ким Фокс. Она привлекла внимание всей страны, когда прекратила дело против афроамериканского актера, открытого гея, Джусси Смоллетта, который был обвинен в фальсификации преступления на почве ненависти. Он солгал на то, что на него было совершено покушение, пытаясь привлечь к себе внимание. Позже дело было передано специальному прокурору, который предъявил новые обвинения актеру в клевете. Фокс ждет переизбрание в этом году и уже выиграла демократические праймериз. Она заявила, что ее офис будет склонен отклонять дела, связанные с протестами или нарушениями комендантского часа. Окружной прокурор Сан-Франциско Чеза Будин, другой бенефициар взносов Сороса, недавно поставил под сомнение тезис о том, что средства, поступающие в полицию, являются "наиболее эффективным" использованием денег налогоплательщиков.

Наконец, прокурор Филадельфии Ларри Краснер, который также получил поддержку Сороса на свое переизбрание в сумме 1,45 миллиона долларов, в статье в газете для Washington Post, написанной в соавторстве с коллегой из Балтимора Мэрилин Мосби, угрожал арестовать федеральных чиновников и обвинить их в том, что они вышли за пределы своей компетенции в районе его юрисдикции. "Если Трамп отправит федеральных агентов, которые занимаются незаконными действиями, связанными с мятежом, незаконным нападением и похищением людей, им будут предъявлены уголовные обвинения из наших офисов", - написали Краснер и Мосби.

Фото: GettyImages
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Напомним, что имя Джорджа Сороса, урожденного Дьорда Шварца, всплывает в связи со скандалами во многих странах мира: от английских банкиров, пострадавших в начале 1990-х годов от обрушения фунта стерлингов, до восточноевропейских политиков, "павших жертвами" бархатных революций, которые проводились при его непосредственном участии. Он славится умением на все сто процентов использовать инсайдерскую информацию, полученную благодаря связям с "сильными мира сего". При этом финансист не брезгует откровенной манипуляцией. В "черную" для Англии среду, 16 сентября 1992 года, заработав за день почти один миллиард долларов, Сорос попросту "опустил" по сравнению с немецкой маркой, "растоптал" британский фунт, валюту страны, где ему в начале 1950-х с издевкой отказывали в работе наниматели.

В последнее время Сорос, которому в августе должно исполниться 90 лет, сместил акценты с финансирования НПО, которые запрещены в некоторых странах мира, на работу с "конкретными людьми", став спонсором антиправительственных компаний в США и должностных лиц, готовых действовать наперекор главе государства.

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