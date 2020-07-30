СМИ: В Австралии ухудшается ситуация с COVID-19

В австралийском штате Виктория в четверг зафиксирован резкий рост новых случаев инфицирования коронавирусом, передает BBC.

Медики зарегистрировали максимальный за последнее время суточный показатель заражения - диагноз пневмония нового типа был поставлен сразу 723 пациентам. Между тем, еще в начале недели этот параметр был на треть меньше.

На фоне поступающих тревожных новостей местные власти вновь призвали жителей при малейших признаках заболевания обратиться на горячую линию и пройти тестирование. Мэрия Мельбурна всерьез рассматривает возможность продления до середины сентября действующего режима самоизоляции.

Сообщается, что постепенно вводить ограничения начинают в других регионах Зеленого континента.