Президент Дональд Трамп шокировал американский политический истеблишмент, предложив перенести выборы главы государства с 3 ноября. Он пояснил, что таким образом хочет избежать голосования по почте, расширение которое предлагают некоторые штаты из-за пандемии COVID-19. Трамп, который на выборах поборется за второй срок, выразил мнение, что "если будет проведено всеобщее голосование по почте (а не по открепительному талону, что было бы нормальным), выборы 2020 года будут самыми неточными и сфальсифицированными в истории". "Это будет позор для США!", - нагнетал президент, завершив "твит" вопросом: "Отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут надлежащим образом, безопасно и надежно проголосовать?".

Зачем это нужно?

Предложение перенести президентские выборы, чего в американской истории еще не случалось, прозвучало от Трампа впервые, да еще и в момент острейшей политической борьбы, менее, чем за 100 дней до голосования.

Напомним, что соперникам Трампа из Демократической партии так не терпелось выселить его из Белого дома все годы его правления, что ему даже попытались вынести импичмент. Что еще важнее, сейчас динамика соцопросов в пользу их кандидата Джозефа Байдена. Пандемия выбила из рук Трампа его основные козыри - экономический рост и рабочие места. Накануне министерство торговли США сообщило о рекордном квартальном падении экономики за 70 лет публикации такой статистики - на 9,5 процента. Рейтинг Трампа, администрации которого не удается ни вывести страну из пандемии, ни навести порядок на улицах городов, где буянят борцы за расовое равенство, последние месяцы неуклонно снижался. По данным ресурса Real Clear Politics, он отстает от Байдена в среднем на 9-10 процентов. Стоит ли говорить, что в такой ситуации затягивать первый срок Трампа для демократов немыслимо. Вместо переноса даты выборов демократы для обеспечения их безопасности в условиях пандемии предлагают изменить саму форму - расширить голосование по почте.

Противники президента давно подозревали, что он может воспользоваться пандемией чтобы отложить голосование. "Можете запомнить мои слова, я думаю он попытается затянуть выборы каким-либо образом, обосновать, что провести их невозможно", - предрекал Байден еще в апреле, когда коронавирус во всю свирепствовал в стране.

Трамп тогда все это категорически отрицал. Теперь же пресс-секретарь его предвыборного штаба пояснил, что президент лишь "хотел обратить внимание на тот хаос, который посеяли демократы ради проведения голосования по почте".

В его штабе всячески пытаются провести разницу между возможностью голосования по открепительному талону и всеобщим голосованием по почте. Если американец не может прийти на участок, он может получить открепительный талон, но это в каждом случае личная инициатива. Это не такая уже редкость - на прошлых выборах примерно 40 процентов избирателей именно так и проголосовали.

Но несколько штатов и часть конгрессменов-демократов предлагают обязательно разослать бюллетени всем американцам поголовно, вне зависимости от того, обращались они с такой просьбой или нет. Ранее в Палате представителей, которую контролируют демократы, был представлен соответствующий законопроект на случай чрезвычайной ситуации в стране.

Джозеф Байден хоть и стал кандидатом, но это не та фигура, которая по-настоящему вдохновляет либеральный электорат. Поэтому демократам крайне важно обеспечить высокую явку своих сторонников: если те в день голосования промолчат, то преимущество Байдена в соцопросах может не дать практического результата.

Более "зажигательный" для республиканской публики Трамп, видимо, на это и рассчитывает, полагая, что низкая явка демократов может скомпенсировать его отставание в соцопросах. Поэтому он предполагал, что такая тотальная явка сыграет против республиканцев.

Хотя эту точку зрения разделяют не все эксперты. Часть из них полагает, что никаких преимуществ демократы от голосования по почте не получат, равно как и опасения о фабрикации результатов беспочвенны.

Что гласит закон?

Согласно Конституции США полномочия по назначению даты выборов принадлежат Конгрессу. Сам основной закон гласит, что выборы проходят в один день по всей стране. Законодатели прописали дату проведения выборов президента в федеральном законе в 1845 году и с тех пор никогда ее не меняли - это вторник после первого понедельника в ноябре.

Организация голосования во многом возлагается на власти штатов, но они имеют право переносить даты лишь региональных выборов или праймериз, а не федеральных.

При различных чрезвычайных ситуациях президент страны иногда получает расширенные полномочия, но ими его наделяют законы Конгресса. Ни один из них действующих законов не дает ему права менять дату выборов.

Поэтому эксперты склонны считать, что для переноса необходимо принятие отдельного закона - это означает поддержку обеих палат Конгресса и последующее подписание президентом. А учитывая, что нижнюю палату Конгресса контролируют противники Трампа, шансы на это выглядят нулевыми.

Кроме того, граждане выбирают президента в США не напрямую - сначала они голосуют за выборщиков, а потом те избирают главу государства. Так вот, даже если бы всенародное голосование и не состоялось, федеральные законы все равно обязывают выборщиков назвать имя президента. Наконец, даже если и это бы по какой-то причине не произошло, по 20-ый поправке к Конституции полномочия Трампа и вице-президента Майкла Пенса все равно истекут к полудню 20 января 2021 года, когда традиционно проходит инаугурация нового президента. А за неимением избранного президента и вице-президента полномочия главы государства перешли бы к третьему лицу в иерархии страны - спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Организация выборов в США стала заложником борьбы за власть

Все эти сценарии эксперт называют скорее теоретическими, поскольку они бы подорвали фундаментальные для Америки политические традиции. После взрывоопасного "твита" Трампа отвергать его идею бросились не только демократы, но даже ключевые республиканцы. Их лидер в Сенате Митч Макконелл заявил, что дата выборов "высечена в камне". Он напомнил, что выборы и раньше иногда приходились на кризисные периоды, но их дата не переносилась. Идею отвергли и другие влиятельные сенаторы-республиканцы, включая Линдси Грэма и Теда Круза.

Еще более категорично "твит" откомментировали демократы, которые увидели в этом от "страха поражения на выборах" до "страшной атаки на демократию".

Выходит, идея Трампа - пустышка?

Демократы опасаются, что вовсе нет. Хотя Трамп пока не заявлял, что намерен всерьез добиваться переноса, сам факт этого вопроса из его уст - уже тревожный звоночек для них.

Глава Белого дома не может по своей воле перенести дату выборов, но может присмотреться к другим способам повлиять на процесс голосования. Как пишет The Washington Post, президент может использовать чрезвычайные полномочия чтобы под предлогом пандемии запретить людям выходить из дома в крупных городах, население которых в основном голосует за демократов, и, соответственно, подавить явку своих противников. Кроме того, Байден предполагал, что администрация Трампа может подрезать финансирование Почтовой службе США, и без того тонущей в долгах, что затруднит организацию голосования по почте.

Наконец, Трамп теоретически мог бы надавить на заксобрания в тех колеблющихся штатах, где большинство принадлежит республиканцам, с тем, чтобы ему передали голоса всех выборщиков от штата по воле законодателей, а не путем всенародного голосования. Именно так и проводились выборы на заре истории США. Но такой сценарий выглядит утопией. Он хотя и не противоречит Конституции, опять же, был бы сломом всех традиций и мог бы спровоцировать тяжелейший кризис в обществе. По этой же причине в 2016 году лишь на уровне слухов осталась возможность отобрать у Трампа победу на выборах путем переманивания выборщиков на сторону демократов.