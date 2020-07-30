"Союз спасения" может стать сериалом

Новости

Стоматолог назвала необходимые правила защиты от кариеса 12:20
В Дублине демонтировали статуи древнеегипетских рабынь 12:16
Премьерные серии пятого сезона "Маши и Медведя" появились в Сети 12:14
Британцы назвали десять лучших телесериалов XXI века 12:08
Бывший игрок НБА Грег Монро подписал контракт с "Химками" 12:06
Скульптора обокрали на полмиллиона рублей прямо в банке 12:06
Росстат показал планшет переписчика 12:00
В Москве отреставрируют особняк Генриха Ягоды 11:58
Уровень тарифов обязательного страхования от несчастных случаев сохранят 11:53
Ученые Севастополя установили "умные" датчики в водохранилище 11:47
Московские отделения Сбербанка проверяют после угроз о минировании 11:45
В Нижегородской области скончалась настоятельница монастыря 11:44
У сериала "Чики" все еще есть шанс на продолжение 11:43
Россия и Казахстан подписали договор о создании ракетного комплекса 11:42
Украинец третий раз заболел коронавирусом 11:38
Парламентарии РФ и Ирана могут встретиться в режиме онлайн 11:23
В Египте военным запретили делать карьеру в политике 11:04
Склиф запускает вебинары о профилактике заболеваний и первой помощи при травмах 11:04
Удар сверху: серийное производство "противокрышевых" мин наладили в РФ 10:58
Видео: ветеран американской "Дельты" высоко оценил "Сайгу-12" 10:53
Сотрудников ЗАГС в Москве отправят на курсы харизмы 10:45
Число новых случаев COVID-19 в Москве на 9% меньше, чем месяц назад 10:45
Курс евро на Московской бирже превысил 86 рублей, доллара - 73 рубля 10:45
СМИ: В Австралии ухудшается ситуация с COVID-19 10:29
Первый тест Сафронова на коронавирус оказался отрицательным 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
30.07.2020 10:52
Рубрика: Культура

"Союз спасения" может стать сериалом

Текст: Сусанна Альперина

Министерство культуры опубликовало списки проектов, которые допущены к очной защите и претендуют на получение государственной поддержки в жанре сериалов.

Фото: iStock
Минкультуры опубликовало списки экспертных советов

"В соответствии с приказом Минкультуры России от 10.03.2016 N522 "Об утверждении порядка отбора организаций кинематографии - получателей субсидий на производство национальных фильмов" (зарегистрирован в Минюсте России 28.04.2016 № 41952) Экспертным советом по телевизионным сериалам сформированы списки кандидатов на получение субсидий в 2020 году", - говорится на сайте ведомства. Всего проектов - 8, что на самом деле не так уж и много, учитывая какое количество сериалов выходит в нашей стране. Эту ситуацию объясняет то, что производство сериалов в состоянии обеспечить телеканалы и интернет-сервисы, и господдержка в данном случае им не так уж и требуется - они стоят на ногах.

Среди восьми проектов, допущенных к защите, в первую очередь обращает на себя внимание "Союз спасения. Время гнева". Фильм Андрея Кравчука "Союз спасения" вышел в прокат в конце прошлого года. И, что и говорить - многие сюжетные линии там требуют своего развития. Теперь создателям предоставится такая возможность. Проект дорогой, масштабный, к тому же рассказывает историю декабристов. Также в списке будущие сериалы "Грозный" и "Чиновница". Первый - проект канала "Россия 1", продолжающий линию глобальных исторических сериалов, таких, как "Годунов", "София" и других. Про него "РГ" писала подробно и о сериале "Чиновница" режиссера Оксаны Карас с Викторией Толстогановой в главной роли тоже. Компания Александра Роднянского и Сергея Мелькумова представит на защите проектов сериал "Седьмая симфония"- о творении композитора Дмитрия Шостаковича. Любопытно, но фильм о Шостаковиче собирается снимать и студия Алексея Учителя. Интересно будет сравнить.

Сериал "Мертвые души" - еще один претендент на получение госсубсидий. За ним стоит студия продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова, а режиссер проекта - Григорий Константинопольский, который (с той же продюсерской компанией) недавно представил зрителям экранизацию пьесы Александра Островского "Гроза".

Фото: iStock
Минкультуры озвучило правила работы театров в новом сезоне

Сериал "Фаина" представит компания Влада Ряшина Star Media. Он расскажет о жизни и творчестве народной любимицы - Фаины Раневской. Эта же компания будет ратовать за получение субсидий на исторический проект "Адмирал Кузнецов".

Еще один проект в "великолепной восьмерке" - сериал "Фитин" - о легендарном разведчике Павле Фитине.

Кого выберет Совет экспертов Министерства культуры - станет известно после того, как пройдет очная защита проектов - она состоится 7 августа.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Правительство Минкультуры Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Курс евро на Московской бирже превысил 86 рублей, доллара - 73 рубля
Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 млн человек
Профсоюзы предложили увеличить пособие по безработице
"Зенит" продлил контракт с Дзюбой
Ученые выяснили продолжительность жизни коронавируса в воде
Названы даты выхода фильмов "Довод" и "Мулан"
Московские театры и кинотеатры готовятся возобновить работу