"Союз спасения" может стать сериалом

Министерство культуры опубликовало списки проектов, которые допущены к очной защите и претендуют на получение государственной поддержки в жанре сериалов.

"В соответствии с приказом Минкультуры России от 10.03.2016 N522 "Об утверждении порядка отбора организаций кинематографии - получателей субсидий на производство национальных фильмов" (зарегистрирован в Минюсте России 28.04.2016 № 41952) Экспертным советом по телевизионным сериалам сформированы списки кандидатов на получение субсидий в 2020 году", - говорится на сайте ведомства. Всего проектов - 8, что на самом деле не так уж и много, учитывая какое количество сериалов выходит в нашей стране. Эту ситуацию объясняет то, что производство сериалов в состоянии обеспечить телеканалы и интернет-сервисы, и господдержка в данном случае им не так уж и требуется - они стоят на ногах.

Среди восьми проектов, допущенных к защите, в первую очередь обращает на себя внимание "Союз спасения. Время гнева". Фильм Андрея Кравчука "Союз спасения" вышел в прокат в конце прошлого года. И, что и говорить - многие сюжетные линии там требуют своего развития. Теперь создателям предоставится такая возможность. Проект дорогой, масштабный, к тому же рассказывает историю декабристов. Также в списке будущие сериалы "Грозный" и "Чиновница". Первый - проект канала "Россия 1", продолжающий линию глобальных исторических сериалов, таких, как "Годунов", "София" и других. Про него "РГ" писала подробно и о сериале "Чиновница" режиссера Оксаны Карас с Викторией Толстогановой в главной роли тоже. Компания Александра Роднянского и Сергея Мелькумова представит на защите проектов сериал "Седьмая симфония"- о творении композитора Дмитрия Шостаковича. Любопытно, но фильм о Шостаковиче собирается снимать и студия Алексея Учителя. Интересно будет сравнить.

Сериал "Мертвые души" - еще один претендент на получение госсубсидий. За ним стоит студия продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова, а режиссер проекта - Григорий Константинопольский, который (с той же продюсерской компанией) недавно представил зрителям экранизацию пьесы Александра Островского "Гроза".

Сериал "Фаина" представит компания Влада Ряшина Star Media. Он расскажет о жизни и творчестве народной любимицы - Фаины Раневской. Эта же компания будет ратовать за получение субсидий на исторический проект "Адмирал Кузнецов".

Еще один проект в "великолепной восьмерке" - сериал "Фитин" - о легендарном разведчике Павле Фитине.

Кого выберет Совет экспертов Министерства культуры - станет известно после того, как пройдет очная защита проектов - она состоится 7 августа.