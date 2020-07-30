"Спартак" объявит о трансфере Кокорина в субботу

Стало известно, когда московский "Спартак" объявит о переходе Александра Кокорина. По информации "Спорт-Экспресса", это произойдет в субботу.

Такое решение связано с тем, что контракт Кокорина с "Зенитом" истекает в пятницу. Как ранее сообщалось, сегодня игрок прибыл в столицу, посетил офис нового клуба и подписал трехлетний контракт.

Вторую часть прошлого сезона Александр провел на правах аренды в "Сочи". В десяти встречах в Премьер-лиге он забил семь мячей и получил множество предложений. Существовала вероятность, что Кокорин остался бы в стане сочинцев, но он решил вернуться в Москву.

Что интересно - официальный дебют Александра за "Спартак" может состояться в матче первого тура нового сезона против "Сочи".