Специалисты из России и Японии обсудили сотрудничество в креативной экономике

Российско-японский семинар под названием "Как создавать современный продукт в креативной экономике" состоялся 30 июля в онлайн-режиме. На нем обсуждались возможности углубления отношений между двумя странами в плане развития традиционных искусств и промыслов, чтобы помочь подъему региональных экономик.

Креативная экономика - относительно новое понятие, оно было введено в обиход журналом BusinessWeek в 2000 году. Речь идет о появлении нового сектора экономики, основанного на интеллектуальной деятельности и привлечении новых технологий, что позволяет создавать современную продукцию с четко выраженной индивидуальностью, причем зачастую это делается на основе традиционных промыслов.

Хотя креативная экономика может включать в себя множество направлений, основное внимание в России, как и в Японии, уделяется развитию туристической и инвестиционной привлекательности отдельных районов и населенных пунктов с помощью возрождения или развития там многовековых производств, которые в некоторых случаях могут быть модернизированы благодаря современным технологиям.

Так, на семинаре выступила владелица мастерской "Симбирское сукно" из Ульяновской области Екатерина Воротникова, которая рассказала о том, как возрождает дореволюционную суконную фабрику Шатрова в поселке Измайлово. "Мы выкупили старый дом, получили грант от правительства на развитие, и теперь используем городские компетенции и творчество деревенских жителей для возрождения фабрики", - пояснила Воротникова. В Измайлово работает команда из инженеров, дизайнеров, фотографов, есть даже философы. Все вместе они стараются создать центр интереса на базе старой суконной фабрики. Уже начато производство продукции, пока что это чехлы для смартфонов из шинельного сукна.

Также в семинаре приняли участие руководитель ульяновской мануфактуры "Балалайкеръ" Сергей Ключников и координатор Музея балалайки Мария Чурбанова. Они развивают производство различного вида балалаек, от традиционных до электроакустических, а еще - гуслей, колесных лир и других музыкальных инструментов.

Кроме того, с российской стороны был представлен и вологодский гончар Иван Беляев, чьи работы находятся в галереях Токио, Лондона, Парижа, Москвы.

Что касается применения концепций креативной экономики для популяризации туристических направлений, то Япония достигла в этом плане значительных успехов. Там на протяжении последних десятилетий власти страны и префектур, а также муниципалитеты и частные компании работают над популяризацией уже имеющихся в регионах достопримечательностей и созданием новых. Поэтому японский опыт в данном плане может оказаться особенно полезен российской стороне, которая намерена развивать внутренний туризм.

С японской стороны на семинаре выступил, в частности, Сё Хирано, представитель туристической компании Satoyama Experience из префектуры Гифу. Его компания уже давно занимается продвижением туризма в своем регионе. В том числе она устраивает пешеходные и велосипедные туры по местным деревням. "Мы показываем крестьянский быт, знакомим с процессом выращивания знаменитых здешних коров, - рассказал Хирано. - Крестьяне сотрудничают с нами, сами рассказывают о своей жизни и показывают гостям, что и как устроено". Кроме того, Satoyama Experience помогает жителям деревень, подавляющая часть которых - пенсионного возраста. Например, сотрудники фирмы укрепляют крыши крестьянских домов, чтобы те выдержали тяжесть обильных снегопадов зимой.

"Одна из задач нашей компании - восстановление заброшенных традиционных домов и строительство новых в строгом соответствии со старыми образцами, - отметил Хирано. - В этих домах мы делаем гостиницы, чтобы туристы оставались в деревне и могли провести ночь в крестьянском жилище. Несколько домов уже готовы. И хотя из-за коронавируса нам пришлось отложить открытие гостиниц, но планируем сделать это в августе".

Ясуюки Киси, исследователь культуры японского сакэ, доцент экономического факультета Университета Ниигата является одним из ведущих японских экспертов по истории и способам изготовления этого традиционного алкогольного напитка. Посещение фабрик по производству сакэ, так называемых "сакэварен" - очень распространенный вид туризма в Японии. Плюс к этому сейчас, в основном благодаря усилиям японцев, сакэ приобретает популярность во многих странах мира, хотя пока что на экспорт идет лишь 4 процента от общего объема изготовляемого в Японии напитка. Плюс в мире появляется все больше тех, кто пытается приготовить сакэ собственными силами. Правда, в России любителей сакэ пока что немного, в 2019 году к нам было ввезено лишь 1 918 литров. Но Киси считает, что прогресс все же есть, поскольку десятью годами ранее российская сторона закупала только 632 литра в год.

"А еще я приглашаю к сотрудничеству тех, кто изучает русскую водку", - добавил Киси, который не собирается останавливаться на изучении сакэ и хочет побольше узнать о традициях изготовления алкоголя в других странах.

Отдельной темой семинара стало сотрудничество России и Японии в сфере кинопроизводства, о котором рассказала руководитель международного кинофестиваля "Евразия", художник и режиссер Рена Масуяма. По ее словам, наши страны должны больше сотрудничать в этой области, как привозя фильмы для показа, так и совместно работая над новыми картинами.

Модераторами семинара стали с российской стороны директор фонда "Ульяновск - культурная столица" Татьяна Ившина, с японской - живущая в Токио бизнес-культуролог и японовед Юлия Стоногина. Поддержку семинару оказали РОТОБО - Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами и B.Bright Communications - ведущая компания международных маркетинговых коммуникаций, стратегический партнер российского подразделения японского коммуникационного холдинга Dentsu Aegis Network.

Ульяновская область во главе с губернатором Сергеем Морозовым активно развивает связи с Японией. В регионе регулярно проводится множество совместных мероприятий, таких, как международный форум "Японская весна на Волге". А в октябре этого года в Ульяновске намечена японо-российская конференция по креативным индустриям на площадке Х Международного культурного форума.