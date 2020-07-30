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30.07.2020 11:41
Рубрика: Общество

Инфекционисты нашли способ справиться с COVID-19 за 25 секунд

Текст: Ольга Орлова

Ученые Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета сумели обезвредить коронавирус за считанные секунды.

Они провели эксперимент, воздействуя на вирус ультрафиолетом. Загрязненный материаол подвергался обработке различными дозами ультрафиолетового облучения, а исследователи наблюдали, за какое время вирус будет уничтожен.

Фото: The Chinese disease prevention authority
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По результатам эксперимента выяснилось, что при дозе УФ-C в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение SARS-CoV-2 снизилось на 99 процентов за шесть секунд, а при дозе в 22 миллиджоуля за 25 секунд от коронавируса не осталось ни следа.

Как сообщает BioSpace, на базовом уровне это означает, что для уничтожения вирусов в помещении площадью 15 квадратных метров достаточно УФ-лампы мощностью 13 Вт.

Проверка того, что UV-C убивает SARX-CoV-2, а также сотни других вирусов, означает, что он может быть бесценен в предотвращении распространения болезни в воздухе и на поверхностях, таких как клавиатуры и поручни.

Известно, что ультрафиолетовое излучение используется для уничтожения вирусов и бактерий уже более сорока лет. Еще ни один из сотен вирусов и бактерий, которые были протестированы, не был устойчив к ультрафиолетовому излучению.

Однако UV-C требует осторожности в использовании. В частности, его нельзя применять в присутствии человека. Чтобы решить эту проблему, разработан дальний UV-C свет, который не может проникнуть в глаза или клетки на поверхности кожи, но сохраняет свою поражающую способность для вирусов.

Что касается степени инактивации, необходимой для предотвращения передачи SARS-/CoV-2, руководитель эксперимента доктор Гриффитс сказал, что необходимо провести дополнительные исследования.

Наука Общество Наука Филиалы РГ Юг России Пандемия коронавируса COVID-19

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