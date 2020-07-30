Инфекционисты нашли способ справиться с COVID-19 за 25 секунд

Ученые Национальной лаборатории инфекционных заболеваний (NIEDL) Бостонского университета сумели обезвредить коронавирус за считанные секунды.

Они провели эксперимент, воздействуя на вирус ультрафиолетом. Загрязненный материаол подвергался обработке различными дозами ультрафиолетового облучения, а исследователи наблюдали, за какое время вирус будет уничтожен.

По результатам эксперимента выяснилось, что при дозе УФ-C в пять миллиджоулей на квадратный сантиметр распространение SARS-CoV-2 снизилось на 99 процентов за шесть секунд, а при дозе в 22 миллиджоуля за 25 секунд от коронавируса не осталось ни следа.

Как сообщает BioSpace, на базовом уровне это означает, что для уничтожения вирусов в помещении площадью 15 квадратных метров достаточно УФ-лампы мощностью 13 Вт.

Проверка того, что UV-C убивает SARX-CoV-2, а также сотни других вирусов, означает, что он может быть бесценен в предотвращении распространения болезни в воздухе и на поверхностях, таких как клавиатуры и поручни.

Известно, что ультрафиолетовое излучение используется для уничтожения вирусов и бактерий уже более сорока лет. Еще ни один из сотен вирусов и бактерий, которые были протестированы, не был устойчив к ультрафиолетовому излучению.

Однако UV-C требует осторожности в использовании. В частности, его нельзя применять в присутствии человека. Чтобы решить эту проблему, разработан дальний UV-C свет, который не может проникнуть в глаза или клетки на поверхности кожи, но сохраняет свою поражающую способность для вирусов.

Что касается степени инактивации, необходимой для предотвращения передачи SARS-/CoV-2, руководитель эксперимента доктор Гриффитс сказал, что необходимо провести дополнительные исследования.