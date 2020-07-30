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30 июля 2020 г.

Постановление губернатора Ставропольского края от 30 июля 2020 года № 317 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. №251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 17 июля 2020 г. № 297 и от 21 июля 2020 г. № 298) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.8 признать утратившим силу.

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Установить, что в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае предоставление государственных и муниципальных услуг осуществляется при условии обеспечения предварительной записи граждан.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров



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