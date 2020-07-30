Стоматолог назвала необходимые правила защиты от кариеса

Как правильно чистить зубы и способна ли жевательная резинка защитить от кариеса. Главный врач стоматологической клиники Луиза Автандилян развеяла главные мифы о кариесе.

В первую очередь, не следует чистить зубы более двух раз в сутки, так как это увеличивает риск повреждения шеек зуба.

"Не стоит увлекаться зубными пастами с эффектом отбеливания, они могут привести к дополнительным травмам эмали, как и долгая чистка зубов, поэтому больше двух минут это делать не нужно", - заявила изданию aif.ru врач.

Жвачка защитит от кариеса и предотвратит его развитие - не более чем маркетинговый ход. Жевательная резинка чаще всего содержит сахар, что автоматически исключает ее из списка средств для гигиены полости рта. Долгое жевание может вызвать проблемы со слюнными железами, а это приведет к развитию не только кариеса, но и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Считается, что кариес появляется только у сладкоежек, но это не так. Неважно, что вы съели: мороженое или салат. Необходимо строго следить за гигиеной полости рта, пользоваться ирригатором и зубной нитью, особенно перед сном.

Наиболее эффективны для борьбы с кариесом пасты, содержащие фтор. Но это именно профилактика, полностью проблему они не решат. Важный нюанс - при покупке всегда проверяйте, чтобы в составе фторосодержащей пасты не было кальция, вместе два этих элемента не работают.

Точную диагностику и правильное лечение может провести только стоматолог. Поэтому в качестве профилактики его стоит посещать как минимум два раза в год. Народные методы борьбы с кариесом лучше не практиковать: они не только бессильны, но и часто опасны.