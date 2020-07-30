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30.07.2020 12:23
Рубрика: Экономика

Банк России составит рейтинг страховщиков по жалобам клиентов

Текст: Алексей Дуэль

Банк России готовится запустить ежеквартальный публичный ренкинг страховщиков по количеству обоснованных жалоб на тысячу заключенных договоров, сообщает пресс-служба регулятора. При этом ренкинг - список, ранжированный по какому-либо признаку, а обоснованными будут признаваться жалобы, по которым в ходе проверки нарушение прав потребителя будет подтверждено.

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"Ренкинг будет в определенной степени иллюстрировать качество взаимодействия страховой организации с клиентами, - отметил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов. - На наш взгляд, он может стать ориентиром для оценки удовлетворенности потребителей, а также полезным сигналом для самих страховщиков по совершенствованию своих процедур и бизнес-моделей по работе с клиентами".

Свои строчки в ренкинге займут все страховщики, у которых больше 20 тысяч клиентов. Еще одно исключение - компании, которые осуществляют только страхование жизни, добавили в Банке России. Там полагают, что введение этого инструмента положительно скажется на страховом рынке и будет позитивно воспринята всеми его участниками.

Экономика Страхование Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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