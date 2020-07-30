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Рубрика: Общество

Поможет нейросеть

Компьютер "видит" лучше, чем глаз рентгенолога?
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Студент Воронежского госуниверситета создал программу для диагностики пневмонии по рентгеновским снимкам. Искусственный интеллект способен оценивать затемнения в легких точнее, чем специалист?

Из-за эпидемии COVID-19 обследование органов грудной клетки стало очень востребованным. Рентген - самый простой метод. Более точную картину, как считается, дает компьютерная томография. Но при ней доза облучения, которую получают пациенты, значительно выше (для органов грудной клетки это около 11 миллизиверт против 0,1 при обычном рентгене). К тому же КТ нельзя провести, если больной очень тучный.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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"Сейчас всех с подозрением на вирусную пневмонию отправляют на КТ. Если диагноз подтверждается, обследование делают несколько раз. А ведь это лучевая нагрузка на организм", - подчеркнула научный руководитель проекта, профессор кафедры математических методов исследования операций Воронежского госуниверситета Ирина Каширина.

Своему дипломнику она предложила "научить" компьютер читать именно рентгеновские снимки легких. Над этой проблемой работают и другие программисты. Пока оптимального варианта нет.

"Мне предстояло разработать систему, которая бы диагностировала наличие или отсутствие пневмонии, а также определяла ее тип: бактериальная или вирусная, - пояснил бакалавр факультета прикладной математики, информатики и механики университета Роман Костюченко. - Я создал свою программу на основе технологии сверточных нейронных сетей".

Пока алгоритм, созданный Романом, выдает менее 20 процентов ошибок. Ближайшая цель - повысить точность измерений до 95 процентов.

Общество Здоровье

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