Театр им. М.Н. Ермоловой объявил о старте нового сезона

Московский драматический театр им. М.Н. Ермоловой откроет свой 95-й юбилейный сезон сразу тремя премьерами. Двери зрительного зала распахнутся для публики 18 сентября. А билеты на первые спектакли можно будет купить уже с 1 августа.

22 и 23 сентября на Основной сцене состоится премьера спектакля "Пролетая над гнездом кукушки" по знаменитому роману Кена Кизи, ставшему культовым для поколения 60-х и до сих пор не потерявшему своей актуальности. "Спектакль - диагноз времени и обществу. Про свободу внутри и свободу во внешнем мире. Про норму навязанную и норму истинную. Про истину известную всем и истину, которую все ищут. Про поиск себя", - описывает то, что увидят зрители, режиссер-постановщик и автор инсценировки Дмитрий Акриш.

26 и 27 сентября премьерную эстафету примут "Дачники" Максима Горького в постановке Евгения Марчелли.

Наконец, 29 сентября на Новой сцене покажут спектакль режиссера Сергея Окунева "Рэйп ми" молодого драматурга из Екатеринбурга Ирины Васьковской. Это пьеса про новую свободу и попытку ее сохранить, про "новых вялых", которые быстро женятся, быстро разводятся, любят хорошее вино и аспарагус и верят в то, что пока "мы бьемся на шпажках для канапе на винной вечеринке - шанс есть".

В театре пояснили, что дату продаж билетов на "Дачников" и "Рэйп ми" они объявят отдельно, а вот билеты на премьерные показы "Пролетая над гнездом кукушки" будут доступны уже с 1 августа. Более того, зрители, успевшие купить билеты на эту премьеру на официальном сайте театра в первый день продаж в течение 95 минут после открытия (то есть с 12:00 до 13:35), станут участниками розыгрыша призов.

И как это ни банально звучит - торопитесь, количество мест ограничено. Театр им. М.Н. Ермоловой заботится о здоровье зрителей и своих актеров и намерен строго следовать всем рекомендациями Роспотребнадзора, поэтому количество мест в зале будет лимитировано.