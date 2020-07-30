Телеканал "Звезда" подготовил премьеру к юбилею ВДВ

2 августа отмечается 90 лет со дня основания ВДВ. Телеканал "Звезда" выпускает специальный фильм в честь этой даты. Премьера ленты "Десантник XXI века. С неба - в бой…" в эфире 02.08 в 10:45.

История ВДВ началась 2 августа 1930 года. Тогда, на учениях под Воронежем, впервые было выброшено на парашютах десантное подразделение в составе всего 12-ти человек. Сегодня ВДВ - элитный род войск, в котором служат более 45 тысяч выносливых бойцов, прошедших сложную подготовку.

Что такое "стропы", от которых зависит жизнь "универсальных солдат"? Почему этот род войск называют элитным? Какими легендами окутаны подвиги десантников? В фильме - ответы на эти и многие другие вопросы.

...26 апреля 2020 года. Архипелаг Земля Франца-Иосифа. Впервые в мире российские десантники совершают прыжок в Арктике с рекордной высоты - 10 тысяч метров. В картине - кадры десантирования и рассказ о том, как готовился этот мировой рекорд.

Новейшая военная техника, универсальные возможности боевой машины "Тайфун", особенности легендарного вертолета Ми-8, специфика летающей "брони" - легкого танка БМД-4, который вместе с боевым расчетом после десантирования сразу же вступает в учебный "бой"… Об этом в эксклюзивном интервью расскажет авторам фильма командующий ВДВ, генерал-полковник Андрей Сердюков.

Зрители увидят боевые машины в действии на закрытых военных учениях. "Жизнь десантника висит на 28 стропах" - это известное высказывание родилось в самом начале пути ВДВ, но и сегодня оно точно характеризует Воздушно-десантные войска. Как правило, именно десантники первыми обрушиваются на врага с неба. Именно они решают самые сложные задачи и участвуют в секретных спецоперациях. В нашем фильме мы покажем уникальные кадры учений, во время которых воспроизводятся действия спецназовцев в боевых ситуациях: от десантирования разведгруппы и эвакуации раненых - до атаки при тяжелых погодных условиях", - говорится в аннотации телеканала.

В фильме принимают участие: Алексей Кукушкин, бывший начальник разведки ВДВ, ветеран Великой Отечественной войны; Алексей Барков, заслуженный летчик-испытатель, вертолетчик, афганец; Иван Гайдарджи - гвардии сержант ВДВ; Константин Шипов - гвардии майор ВДВ; Евгений Гардера - старший техник 309 центра специальной парашютной подготовки; Сергей Бобков - начальник артиллерии 104-го гвардейского десантно-штурмового полка подполковник и другие.