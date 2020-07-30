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30.07.2020 16:43
Рубрика: В мире

Трамп допустил перенос президентских выборов в США

Текст: Диана Ковалева
Президент США Дональд Трамп предложил перенести выборы на пост главы государства, чтобы избежать голосования по почте из-за COVID-19. Об этом хозяин Белого дома написал в своем аккаунте в Twitter.
Фото: AP Photo/Alex Brandon Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AP Photo/Alex Brandon
Фото: AFP/JIM WATSON
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"Если будет проведено всеобщее голосование по почте (не голосование по открепительному талону, что вполне нормально), выборы 2020 года будут самыми неточными и сфальсифицированными выборами в истории. Это будет огромным унижением для США. Отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать надлежащим образом, надежно и безопасно???", - написал президент.

Сейчас в США идут споры касаемо того, как проводить ноябрьские президентские выборы в условиях пандемии коронавируса. Напомним, что США занимают первое место в мире по числу зарегистрированных случаев COVID-19. Трамп ранее уже высказывался против возможного голосования по почте, отмечая, что в таком случае крайне высок риск фальсификации результатов.

В мире США Выборы президента США-2020

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