Трамп допустил перенос президентских выборов в США

"Если будет проведено всеобщее голосование по почте (не голосование по открепительному талону, что вполне нормально), выборы 2020 года будут самыми неточными и сфальсифицированными выборами в истории. Это будет огромным унижением для США. Отложить выборы до тех пор, пока люди не смогут голосовать надлежащим образом, надежно и безопасно???", - написал президент.

Сейчас в США идут споры касаемо того, как проводить ноябрьские президентские выборы в условиях пандемии коронавируса. Напомним, что США занимают первое место в мире по числу зарегистрированных случаев COVID-19. Трамп ранее уже высказывался против возможного голосования по почте, отмечая, что в таком случае крайне высок риск фальсификации результатов.