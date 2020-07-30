Три человека стали жертвами стрельбы в Сент-Луисе

Три человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы на севере американского города Сент-Луис, штат Миссури. Об этом сообщает местная газета St. Louis Post-Dispatch со ссылкой на стражей порядка.

Полиция получила первые сообщения о стрельбе примерно в 14:00 по местному времени (22:00 по Москве). По словам представителя правоохранительных органов Мишеля Уидинга, трех человек объявили погибшими на месте, еще один получил огнестрельные ранения в ногу.

Пока неизвестно, что стало причиной стрельбы. По мнению властей, трагедия могла произойти из-за ссоры двух группировок.

С места происшествия полиция изъяла оружие.