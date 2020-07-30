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30.07.2020 07:50
Рубрика: В мире

Ученые: Новый штамм коронавируса возник в Европе и появился в США

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Генетический анализ показал, что новый штамм мутировавшего коронавируса возник в Европе в начале пандемии, и именно этот штамм сейчас преобладает в США, куда он был "импортирован" иностранными гражданами.

Фото: THOMAS COEX / AFP
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Исследователи сообщили, что самое раннее глобальное распространение нового коронавируса произошло в результате поездок иностранцев в три страны: Китай, Италию и Иран. Три четверти случаев, о которых сообщалось за пределами Китая в январе и феврале, были связаны с туристами из этих трех стран, отметили эксперты Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

"Случаи, связанные с поездками в Китай, Италию или Иран, составили почти две трети первых зарегистрированных экспертами инфекций", - написала доктор Фатима Дауд из CDC в статье для журнала Lancet Infecious Diseases. По ее словам, передача вируса SARS-CoV-2 гражданами этих стран или иностранцами, посетившими эти три государства, по всей видимости, и привела к дополнительным вспышкам заболевания по всему миру, "прежде чем COVID-19 был объявлен пандемией 11 марта 2020 года".

Ученые проанализировали онлайн-отчеты национальных министерств здравоохранения и других веб-сайтов государственных учреждений, социальные сети и новостные сообщения ведущих СМИ, чтобы подсчитать все случаи заболевания коронавирусом, зарегистрированные в период с 31 декабря по 10 марта в мире, сообщает CNN.

Они обнаружили, что половина ранних случаев заболевания в Африке была связана с поездками туристов из Италии. Путешественники из Италии также переносили вирус в трети самых ранних случаев в другие страны Европы и Америки, где вирус и мутировал, приведя к большому количеству заражений и смертей. Анализ также показал, что вирус распространялся там, где собирались большие группы людей - в основном, возле туристических достопримечательностей, в торговых центрах, а также в ресторанах и кафе.

Кроме того, четыре больших вспышки заболевания были связаны с передачей инфекции в религиозных учреждениях. Это подчеркивает необходимость партнерства с религиозными организациями при разработке и реализации мер по смягчению последствий в сообществе, отметил доктор Филип Рикс из CDC, который работал над подготовкой итогового доклада. По его словам, также было выявлено шесть крупных кластеров заражения до объявления о начале пандемии, связанных с клиниками и больницами, что подчеркивает необходимость строгой профилактики и контроля инфекций, а также мониторинга медицинских работников на наличие признаков болезни.

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